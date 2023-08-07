سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

ما بين شائعات الوفاة التي دائما ما تتكرر والقول بخضوعه لعملية جراحية تظل محبة الدكتور أحمد عمر هاشم شفاه الله وعافاه- في قلوب المصريين، حيث إن الرجل بخطبه في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن الأقصى وهي خطب لا تنسى قد تربع على عقول وقلوب المصريين، حيث يمتلك لسانا مفوها وعقلا واعيا جعلت منه أيقونة في قلوب المصريين إلي جانب إمام الدعاة الراحل محمد متولي الشعراوي فما هو سر هذه العلاقة التي جمعت بين الرجلين.. هذا ما سنعرفه من خلال هذا التحقيق

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سر العلاقة الخاصة بين الدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

منذ رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي لا ينفك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مدافعا ومنافحا عن الإمام ولا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن الإمام محمد متولي الشعراوي، وكونه له قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، يستحق ألا ننساه وأن نذكره دائمًا، وأن تتعرف الأجيال التى تشاهده من أبنائنا وأحفادنا، لافتًا إلى أن الذين شاهدوه وعاصروه يتحدثون عنه بالفخار عن أحد الأئمة الكبار الذين يذكرون فى التاريخ على فترات متباعدة.

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وأضاف: "كنت فى اللحظات الأخيرة، أثناء غسل الشيخ الشعراوي، وأنا من قمت بتغسيله، منهم شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، والجميع كان مشغولًا بهذا الفراق الذي يمثل نقصانًا خطيرًا فى هذه الأمة برحيل عالم بحجم الشعراوي".

واستكمل: "الشعراوى كانت له مواقف عملية في العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعني مثلًا عندما أرادوا أن يطبعوا كتاب التفسير الذى كان يلقيه دروسًا، واختاروا وقتئذ مدير تحرير اللواء الإسلامي، وأخبار اليوم، فاجتمعوا واختاروا أن أكون أنا الذي أراجع هذا التفسير، واجتمعوا وذهبوا إليه ليعرضوا عليه أن أكون أنا من يقوم بالمراجعة، فسبقهم هو وقال لهم الذي اعتزمتم على وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، فأخبرهم بما كان في قلبهم فكانت واحدة من كرامات فضيلة الشيخ الشعراوي".

كما كشف الدكتور أحمد عمر هاشم في أخد حوارته سر علاقته بالشيخ الشعراوي قائلا: علاقتي بالشيخ محمد متولى الشعراوى كانت علاقة قوية جدا، وكنا إذا التقينا جمعا مع مجموعة من العلماء، كان الشيخ الشعراوى يخصنى بلقاء خاص؛ حتى أن بعض العلماء لاحظوا ذلك، وقالوا للشيخ الشعراوى «إنك تخص الدكتور أحمد عمر هاشم بلقاء فيه حفاوة خاصة فقال الشعراوى: لأنه من الأسرة التى كنت لا أنقطع عن زيارتها، فعندما كنت طالبا فى معهد الزقازيق الدينى، كنت أزور الأسرة الهاشمية والأسرة المسلمية، وأسرة أبو خليل»، وكان الشيخ لديه عاطفة دينية صوفية عالية جدا.

وأوضح: المواقف التى جمعتنى بالشيخ الشعراوى كثيرة جدا، لكن الموقف الأبرز الذى لا يزال عالقا بذهنى هو عندما كنت مدعوا فى عقد قران حفيدته، وكان نجله الشيخ سالم ابن الشيخ الشعراوى – والد العروسة - يحب أن يكون والده هو الوكيل عن العروسة، فكان الشيخ الشعراوى يقول: «ما دام أبوها موجودا يكون هو الوكيل»؛ فأخذ نجله يقبل يده تارة، ورجله تارة أخرى ويتودد إليه حتى يوافق أن يكون وكيلا عن العروسة.

لكني قلت إن هذا الموقف ذكرنى بالإمام مسلم حينما جاء ليزور الإمام البخارى؛ وقبل يده وقبل بين عينيه، ثم قال له: «دعنى أُقبِّل رجلك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين».

سر العلاقة الخاصة بين الدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

وينتمي الدكتور أحمد عمر هاشم إلى عائلة كريمة ينتهي نسبها إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، في إحدى قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحمل اسم بني عامر، وتربى العلامة في الساحة الهاشمية بقريته، والتقى فيها بالعلماء والصالحين، وكان يواظب على حضور حلقاتها القرآنية والعلمية منذ نعمومة أظفاره.

وولد في 6 فبراير عام 1941وحفظ القرآن الكريم وتجويده وهو في العاشرة من عمره، ودرس الإبتدائية بالأزهر الشريف، واستمر في دراسته الأزهرية إلى أن تخرج في كلية أصول الدين، ثم حصل على الإجازة العالمية، وتم تعيينه معيدًا بقسم الحديث وعلومه، ثم حصل منه على الماجستير والدكتوراة في التخصص ذاته، وعمل أستاذًا للحديث وعلومه، إلى أن عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق.

وشغل الدكتور أحمد عمر هاشم، منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف، ثم التحق بعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما شغل عضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئاسة لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، واتحاد الكتاب، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.

وحاز جائزة الدولة التقديرية عام 1992م، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كما تم اختياره شخصية العام الإسلامية بجائزة دبي وهي واحدة من كبريات الجوائز الإسلامية في العالم، وتتمتع بقدر كبير من الاهتمام عالميًّا؛ كونها تمنح لشخصيات بارزة لها بصمات قوية في خدمة الإسلام.

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