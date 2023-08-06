الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد المصري ومستجدات الأوضاع العالمية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية