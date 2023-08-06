الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

حملات نظافة مكثفة بالوحدات المحلية ورفع الإشغالات من مراكز المنيا

جانب من الحمله،فيتو
جانب من الحمله،فيتو

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة بالشوارع والأحياء الداخلية لمتابعة منظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام.

وفي ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز حيث تم رفع المخلفات من المقلب الوسيط بقرية مرزوق التابعة لمجلس قروي منبال بمطاي، كما تم رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة، وتابعت الوحدات القروية لمجلس قروي حلوه وأبو عزيز ومنبال العمل بمنظومة النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة من نقاط تجميعها ورفعها إلى المقلب الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرفع من الشوارع والطرق الرئيسية بأحياء مدينة مطاي حيث تم رفع إشغالات شارع الثورة وشارع المدارس والشوارع الرئيسية.

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وفي مركز سمالوط، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة، حيث نفذت قرى (قلوصنا - طحا الأعمدة - العوايسة - البيهو - اطسا البلد - بنى غنى ) حملات نظافة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة.

وتواصل مدينة ومركز المنيا، المتابعة المستمرة في رفع المخلفات أولا بأول للحفاظ علي نظافة الطريق، حيث تم حملات مكبرة بقرى ( دمشير - البرجاية - نزلة حسين - بنى محمد سلطان - طوخ الخيل -بنى احمد الغربية وحى غرب ووسط المدينة )، إلى جانب الطريق الدائرى وتم رفع المخلفات من داخل القرى والشوارع ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكانية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية.

وفي مركزي، مغاغة وبني مزار، استمرت أعمال النظافة بقرى برطباط وشارونة وشوارع المركز، ففي مغاغة تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع، ورفع الأتربة ورش الشوارع بالمياه كما تم تمهيد الشوارع بالجليدر لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وفى بنى مزار استمرت الوحدة المحلية بأبو جرج بتهذيب الأشجار على جانبى الطريق وأعمال الدهانات والنظافة بمداخل القرية وكثفت الوحدة المحلية بصندفا وأحياء شرق وجنوب حملات النظافة ورفع المخلفات فى قرية البهنسا وصندفا وكذلك الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بالحى بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بقرية البهنسا الجديدة فى الطريق الرئيسية والشوارع الداخلية ورفع اللمبات عالية القدرة واستبدالها بأخرى موفرة.

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