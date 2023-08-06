الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غدا، قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي

قافلة طبية بالمنيا،فيتو
قافلة طبية بالمنيا،فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاي، غدا الإثنين وعلى مدار يومي ٧ و٨ أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد - الأنف - والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وجدير بالذكر، قدمت مديرية الصحة بالمنيا خدماتها الطبية العلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت بمركز أبوقرقاص ضمن أعمال القوافل الطبية للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ًباستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره أعمال القافلة الطبية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومي 26 و27 من يوليو الجاري، حيث استفاد منها 1608 حالة، من خلال 5 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و411 أطفال، و219 باطنة، و37 نساء، و108 أسنان، و161 رمد، و244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 148 حالة وحالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي بحضور 117 من أهالي القرية.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

استجابة لشكاوى المواطنين، الانتهاء من توصيل خط مياه جديد لقرى أبوان بالمنيا

3564 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أسعار الحديد اليوم الأحد 6-8-2023 في أسواق المنيا

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

أسعار اللحوم اليوم الأحد 6-8-2023 في أسواق المنيا

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

أسعار الزيت اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

انخفاض أسعار الدواجن في المنيا اليوم الأحد 6-8-2023

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

موظفة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الغربية

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية