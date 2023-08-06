غدا، قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاي، غدا الإثنين وعلى مدار يومي ٧ و٨ أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد - الأنف - والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وجدير بالذكر، قدمت مديرية الصحة بالمنيا خدماتها الطبية العلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت بمركز أبوقرقاص ضمن أعمال القوافل الطبية للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ًباستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا في تقريره أعمال القافلة الطبية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومي 26 و27 من يوليو الجاري، حيث استفاد منها 1608 حالة، من خلال 5 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و411 أطفال، و219 باطنة، و37 نساء، و108 أسنان، و161 رمد، و244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 148 حالة وحالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي بحضور 117 من أهالي القرية.

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