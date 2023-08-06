الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلم بلوموندو بالسينمات نهاية شهر أغسطس

بلوموندو، فيتو
بلوموندو، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم بلوموندو للنجم حسن الرداد طرح الفيلم بالسينمات نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث انتهى أبطال الفيلم من تصوير أغلب مشاهد الفيلم، في الوقت الذي أجرى المخرج ياسر سامي أيضا عمليات المونتاج والمكساج علي المشاهد التي تم تصويرها 

وتدور أحداث فيلم بلوموندو في إطار كوميدي أجتماعي حول شخصية شاب يدعى تميم ويلقب بـ"بلوموندو" ويمتلك شركة لبيع وتجارة العقارات، كما أنه متعدد العلاقات النسائية وهذا ما يتسبب له في مشكلات مع زوجته

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أبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي

 

يذكر أن آخر أفلام الفنان حسن الرداد كان فيلم تحت تهديد السلاح الذي عرض العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة مي عمر وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيرين رضا وعباس أبو الحسن ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي

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فيلم بلوموندو الفنان حسن الرداد حسن الرداد

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