الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

جوندوجان يفوز بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا

جوندوجان، فيتو
جوندوجان، فيتو

 اختير الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، المحترف حاليا في صفوف نادي برشلونة، بجائزة  "لاعب العام"، من مجلة "كيكر" الرياضية بتصويت أجري بين الصحفيين الرياضيين في ألمانيا.

جوندوجان لاعب العام في ألمانيا 

وحصل اللاعب، الذي كان قائدا لمانشستر سيتي، وحقق الموسم الماضي الثلاثية بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي والكأس، على أعلى نتيجة برصيد 198 نقطة.

وجاء في المركز الثاني، لكن بفارق ملحوظ، نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن برصيد 88 نقطة.

واختير أورس فيشر كأفضل مدرب لهذا العام، والذي قاد يونيون برلين لأول مرة في تاريخه لينضم إلى دوري أبطال أوروبا.

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وجه إلكاي جوندوجان نجم برشلونة الإسباني، رسالة إلى جماهير ناديه بعد مغادرته مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مصابا، وهو ما أثار قلق جماهير النادي الكتالوني.

وكتب جوندوجان في رسالته القصيرة إلى جماهير برشلونة: "لا تقلقوا.. إنها ليست سيئة"، في إشارة إلى أن إصابته ليست قوية، ولن تبعده كثيرا عن الملاعب.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد كشف التشخيص المبدئي لحالة جوندوجان أنه يعاني من آلام في الجزء العلوي من فخذه اليمنى، نتيجة حمل زائد تعرض له، لكنها ليست إصابة مقلقة وتحتاج إلى بعض الراحة فقط خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جوندوجان لن يشارك في مباراة ميلان الإيطالي المقبلة، التي تعد الأخيرة لبرشلونة ضمن جولة الأبطال، كما أنه لن يشارك في مباراة كأس خوان جامبر الودية أمام توتنهام الإنجليزي، يوم 8 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، شهد الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من التوتر بين الثنائي فينيسيوس جونيور ورونالد أراوخو.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، شهدت المباراة التي انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة بعض التوترات بين اللاعبين، كان أبرزها عند احتساب ركلة جزاء لصالح الميرنجي في الشوط الأول.

وأشارت إلى أن فينيسيوس شعر بغضب شديد من إنكار أراوخو بأن الكرة اصطدمت بيده الممدودة، حيث ذهب إليه اللاعب البرازيلي واتهمه بالكذب وجها لوجه.

ويرى فينيسيوس أن أراوخو حاول خداع الحكم عندما قال إن لمسة اليد جاءت عقب ارتداد، الأمر الذي لم يعجب اللاعب البرازيلي على الإطلاق، حيث غضب وألقى باللوم على مدافع برشلونة.

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