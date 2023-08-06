الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني

محافظ الإسكندرية،
محافظ الإسكندرية، فيتو

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسى 2023 / 2024 بنوعياته (زراعي، صناعي، تجاري وفندقي، مزدوج ) نظام الثلاث سنوات، وذلك بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأشار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الى أنه وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك Tansiksec.emis.gov.eg

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محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام  

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد قبل عدة أيام،  تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجة. وذلك بحسب الأماكن الشاغرة والكثافات المتاحة في المدارس بالإدارات التعليمية.

كما اعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.

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