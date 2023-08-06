سفراء مشواري بكفر الشيخ يشاركون بالفوج الأول للبرنامج في بورسعيد (صور)

شارك مدربو سفراء مشوارى بمحافظة كفر الشيخ بالفوج الأول، للمعسكر التدريبي الأول لصقل مهارات "سفراء برنامج مشواري" ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب « الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات"كفر الشيخ ، قنا، أسوان "، خلال أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وجاء ذلك عقب تحقيق سفراء مشواري بكفرالشيخ المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية بعد أن قاموا بتدريب مايقارب من 15117 مستفيد من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عاما.



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أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المعسكر التدريبي تم إعداد خطة تدريبية مكثفة له لصقل سفراء برنامج مشواري علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة" إدارة الوقت، العمل الجماعي، صناعة القرار وحل المشكلات" لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين "TOT".

وأشار إلى أن مدربي سفراء برنامج مشواري بكفر الشيخ، نجحوا فى تحقيق المركز الأول خمس مرات متكررة على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وتابع، حسن الدسوقي، منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ أن تطوير المهارات للمتدربين يتجزأ على خطوتين:

أولا، العثور على المعرفة المطلوبة لتحسين نفسك مهاريا ومعرفيا وسلوكيا.

وثانيًا، الحصول على التدريبات المناسبه واتقانها وافادة الاخرين بالمهارات الحياتية.

واشار الي ان العملية التدريبية من الأمور التي تترك اثرا ايجابيا في النشء، وكلما ركزنا علي جعل كل متدرب يعلم ما لديه من إمكانات فردية وما يمكن أن يحققه، كلما ساهمنا بشكل كبير في بناء مجتمع يعلم فيه واجباته ويكون قادرا علي مواجهة مشكلاته وحلها بشجاعة وابداع وثقة.

وأضاف، منسق عام برنامج مشواري بكفر الشيخ، بأن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ستشهد خلال 6 شهور القادمة تنفيذ عدد 57 معسكرا تدريبيا تستهدف تدريب 6000 مستفيد من النشء للمرحلة العمرية 10- 14 سنة بجميع مراكز الشباب، بإشراف عام الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وجيهان رشوان مدير إدارة التدريب بالوزارة، وعمرو العتراوي منسق سفراء مشواري،واشراف تنفيذي مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب، والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار وحل المشكلات".

يذكر ان المعسكر التدريبي شهد مشاركة 54 سفيرا وهم "روان طارق، ميار محمود، رحاب صبحى، ايمان فتحى، هدير هاني، دينا علاء، إيمان السعيد، محمد عبدالله، اسماء السيد، منه متولى، حسام محمد، امنية صلاح، سارة خطاب، محمد ايمن، ملك محمد، محمد احمد اسماعيل، نورهان أحمد، وئام خالد، رنا طارق، هند محمود، خالد خالدراغب، ياسر رمضان، سارة طارق، نهال يوسف، احمد طارق، رانيا احمد، أحلام فتحي، اسراء ريحان، منة الله محمد، اميره على، نورا حمد الله، خلود اشرف، نورهان ابراهيم، يمنى الحسينى، اسماء علي، ايمان محمد، ايمان محمد، أسماء سيد، خديجة عادل، صابرين حمدي، مريم غنام، مريم محمد، ميرنا السيد، نادية ناصر، هناء صبري، أسماء رشاد، دنيا عبد العليم، أحمد محروس، محمد احمد عبد الراضي، آية علاء السيد، محمد خالد أبو نار، إسراء احمد عبد الونيس،كريم سمير، عبد الله يسري، محمد احمد الشوادفى، زينا يوسف، احمد إبراهيم عبد المتجلي إبراهيم، فاطمه السعيد، والمدربين المتابعين شريف السواق، ماهر احمد، هبة ابو العز.

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