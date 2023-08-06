الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القومي للتنمية المستدامة يختتم برنامجه التدريبي الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي

المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ،فيتو

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- فعاليات البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية التابعة لولاية أريزونا وذلك بمقر الكلية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة 

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال حضورها ختام البرنامج؛ إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، والذي تم من خلاله العمل على تعزيز قدرات ومهارات 27 مشارك من أكثر من 14 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة ومنهم وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في مجال الحوكمة الإلكترونية، بما يتضمن الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة المصرية.

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وعلى هامش البرنامج التدريبي، قامت الدكتورة شريفة شريف بتوقيع تنفيذ أنشطة من خلال مركز التميز التابع لكلية ثندربيرد للإدارة الدولية بمقر المعهد وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب والبحث العلمي.

الحوكمة المرنة


تضمن البرنامج التدريبي محاور متنوعة تتعلق بالحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما شمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي.


وتميز البرنامج التدريبي بالتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، من خلال القيام بزيارات ميدانية لأهم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والكونجرس الأمريكي، والمركز البحثي Brookings، وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة، كما تضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل بشكل تفاعلي وعملي.

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