لجان المحافظات بالوفد يعلنون تأييدهم لترشح يمامة بانتخابات الرئاسة

حزب الوفد، أعلن أعضاء وقيادات اللجان العامة فى المحافظات بحزب الوفد تأييدهم لترشح الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وقال اللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، إن الوفد يمتلك شخصية مرموقة، وأستاذًا جامعيًا وأكاديميًا، ومرشحًا مدنيًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، هو الدكتور عبدالسند يمامة.

وأضاف، أن تأييد البيت الوفدي ودعمه للدكتور عبدالسند يمامة سوف ينعكس على العملية الانتخابية المقبلة التي سيخوضها الحزب بكل قوة.

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انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة



وأكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا السابق، أن خوض الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية هو عودة للديمقراطية، وتفعيل للمادة الخامسة من الدستور، فأهلًا بعودة الوفد إلى الشارع المصري، وأؤكد أن رئيس الوفد سينافس بقوة في الانتخابات الرئاسية، أؤيد وأبارك ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

إنتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن اتحاد المرأة الوفدية برئاسة مواهب الشوربجي تأييده الكامل بل وكل الدعم بأهمية مشاركة حزب الوفد ورئيسه الدكتور عبدالسند يمامة في ماراثون الاستحقاق الرئاسي لأن الحزب جزء أصيل من الحياة السياسية للمجتمع منذ نشأته التي تجاوزت أكثر من مئة عام، في ظل نظام سياسي يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يعنيه الأمن القومي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأيضا دور الوفد في مساندة الدولة الوطنية ضد مؤامرات جماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج تطمع في النيل من الأمن القومي وأكثر من ذلك فرصة ذهبية نعيد فيها أمجاد الوفد وتاريخه من خلال مشاركة كل القواعد الوفدية الداعمة بخطة تحرك لرئيس الحزب في المحافظات ومع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز حالة الحراك له.

وأكد بيان المرأة الوفدية " الذي يضم كافة لجان المرأة في محافظات مصر وتشكيلاته المركزيه أن الحزب جزء لا يقل اهميه ومكانه تاريخية عن أي نظام سياسي للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي متمثلا في رئيسه الدكتور عبدالسند يمامه الذي يتمتع بحب واحترام الجميع وهو القيمة السياسية والقانونية والعلمية الذي نعتز به ونفخر به في كافة المحافل. وجزء أصيل من كيان الوفد لاينكرة إلا جاحد.

وقالت "الشوربجي" أن لجان المرأه بالمحافظات بصدد إعداد خطة عاجلة لمشاركة كافة قواعدها في القرى ونجوع مصر وبذل كافة الجهود واستغلال الفرصة الذهبية بطرق كل الأبواب لعودة الوفد في الشارع من جديد وطرح رؤى وأفكار بيت الأمه واستمرارا لنضال وتضحيات المرأه منذ أكثر من ١٠٤ سنوات.



وأعلن الدكتور راغب مصطفى، مساعد رئيس الحزب، عن تأييده ودعمه الكامل لقرار ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال إن الدكتور عبدالسند يمامة هو خير من يمثل الوفد في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأكدت النائبة الوفدية نشوى رائف، أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، سوف يخوض معركة انتخابية مشرفة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ونحن جميعًا سنقف خلفه داعمين ومؤيدين.



وقالت كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالمنوفية أن المرأة الوفدية تؤيد وتدعم الدكتور عبدالسند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية وسيكون لها دور كبير في دعمه خلال المعركة الانتخابية.

وأكدت القيادية والنقابية الوفدية فاتن رضوان أنها تؤيد ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقالت إن رئيس الوفد شخصية سياسية كبيرة وله كل الاحترام وقادر علي المنافسة في هذه الانتخابات المهمة بتاريخه السياسي والأكاديمي ومن خلفه تاريخ الحزب العريق.

كما أكد محمد الكردي، نائب رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الجيزة، أن رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة هو الأقدر والاكفي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية عن حزب الوفد.



وأضاف أن يقدم كل الدعم والتأييد لرئيس الوفد العريق في هذه المعركة الانتخابية المهمة.

وأعلنت ناهد البستاني رئيس لجنة حزب الوفد بالزيتون تأييد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية وأكدت دعمها الكامل لرئيس الوفد خلال المعركة الانتخابية.



وأكدت الكاتبة الصحفية ماجدة صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بوفد القليوبية على دعمها الكامل لرئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامه الذي تعهد بمشاركة قويه له متسلحا بتاريخ الوفد وبرنامج انتخابي قوي يطرح فيه جميع القضايا الهامة والشائكة التي تمس قلب وعقل رجل الشارع.

كذلك تقديم رؤى جادة وقوية لمحاور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي لما يتمتع بخبرات علمية وسياسية تؤهله في المنافسة القوية في أخطر استحقاق انتخابي في تاريخ مصر في ظل معركة انتخابية يتنافس فيها لمصلحة الوطن والمواطن أولآ وليس صراعا من أجل السلطه.



وقالت الدكتورة إيمان سامي مساعد رئيس الحزب لشئون التعليم كلنا مع الدكتور عبد السند يمامه من أجل رجوع الوفد مرة اخري للشارع المصرى.

وأضافت سامي اننا حزب المائة وأربعة أعوام نستحق المشاركه في أهم استحقاق انتخابي.



وأكد محمد بدر سليمان سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية علي تأييد ودعم رئيس الوفد وزعيمه الدكتور عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية.



وقالت الدكتورة جويس سمعان نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة أن كم الهجوم الممهنج غير المبرر نحو الدكتور عبد السند يمامة لا أرى منه غير انه هجوم على الوفد ممثل في رئيسه.



وقال النائب الوفدي السابق رئيس لجنة البلينا بسوهاج وفقي مدني أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد علي تقديم كل الدعم خلال المعركة الانتخابية بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد من أجل تحقيق نتيجة مشرفة تليق بالوفد ورئيسه.



وأكد أيمن رشاد سكرتير عام اللجنة العامة للوفد بالسويس أنه يبعث برساله حب وتأييد إلى جموع الشعب المصرى والعربى لرئيس أعرق حزب مصرى معالى الدكتور عبد السند يمامه مرشحا فى انتخابات رئاسه الجمهوريه فى عرس ديموقراطي يعكس للعالم المناخ السياسى والاقتصادي الذى فيه مصر.



وأعلن السيد عبد السميع سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الإسماعيلية تأييد ترشيح الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدًا أنه حان الوقت ليعود حزب الوفد للشارع المصري ويلتحم مع الجماهير ليكون الوفد ضمير الأمة بصدق قولًا وعملًا.

وأشار عبد السميع، إلى أن حزب الوفد يتمتع بحب المواطنين وإيمانهم بدورة التاريخي والسياسي وأنه أعرق الأحزاب السياسية ويكفي أنه ولد من رحم ثورة ١٩١٩.

وأعلن يوسف عبد اللطيف عضو حزب الوفد بمحافظة أسيوط دعمه لترشيح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن غالبية الكتلة السياسية في محافظة أسيوط تؤيد انتخاب الدكتور عبدالسند يمامة.



وأكد يوسف المصري، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالأقصر، أنه يؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة في انتخابات رئاسة الجمهورية.