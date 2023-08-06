التضامن تعلن مشاركة منتجات معرض ديارنا للمرة الأولى في مهرجان بسلطنة عمان

يشارك معرض ديارنا للمنتجات اليدوية والتراثية للمرة الأولي بمهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان.

معرض ديارنا في عمان

وتنافس معروضات «ديارنا» مع منتجات 300 عارض يمثلون 15 دولة عربية وآسيوية، وتتميز منتجات «ديارنا» بالتنوع وثراء التصميمات والجودة، بالإضافة إلى ارتباطها بالتراث المصري الأصيل.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض تمتد فترة مشاركته حتى السابع من سبتمبر المقبل، ويضم ٣٠ منتجًا من التراث المصري، والتي تشمل الكليم المصري، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية، والاكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات اخميم والصدف والخوص واشغال التالى، حيث تشهد المنتجات المصرية إقبالا واسعا ودعما من الجالية المصرية بعمان.

Advertisements

وأشارت القباج إلى أن مثل هذه المشاركات للمنتجات التراثية المصرية بالمعارض الخارجية تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصري ويعد فرصة هامة لدراسة الفرص التجارية الخارجية واحتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير.

وتأتي هذه المشاركة الأولى فى المهرجان الذى يقام بمحافظة ظفار في سلطنة عمان والتي تشتهر بالشعبية المتزايدة بين المواطنين الخليجيين والمغتربين والسياح الأجانب ويقدم الإطلالات الثقافية، والفنية، والرياضية والتراث والمسابقات وأنشطة التسوق.

معرض ديارنا يجوب محافظات الجمهورية

وتحرص الوزارة أن يجوب قطار معرض «ديارنا» مختلف محافظات الجمهورية ليمثل مختلف المنتجات والثقافات المحلية وللمساهمة في مزج المجتمع المصري مع بعضه البعض.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لجهاز تنمية القرى السياحية ولرئيسها المهندس خالد سرور على دعمهم الدائم لإتاحة الموقع الجغرافي المميز بمنطقة مارينا "5" للعام الرابع على الخامس، مشيدة بالتعاون الذي يبديه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشيدة كذلك بالتسهيلات التي يتم إتاحتها للمعرض لكي يستمر على مدار شهرين ونصف شهر متصلين.

ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميا حتى الرابعة صباحًا، ويشارك فيه 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

ويضم المعرض لأول مرة منذ تنفيذ المعارض بالساحل الشمالي، الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لاقى رواجًا وجذبا لرواد منطقة مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى حثيثًا لتنفيذ سياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال المحلي.

وأضافت القباج أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

جدير بالذكر أن معرض «ديارنا» يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.