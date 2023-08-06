افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة (صور)

افتتح الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس، وذلك في قاعة وجيه اباظة بنادي الألعاب بدمنهور، بحضور ما يقرب من 300 شاب وفتاة علي مدار يومي السبت والأحد 5، 6 أغسطس 2023.

حيث تهدف هذه البرامج التدريبية إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب في مجال إدارة الشباب، وتمكينهم من تحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية. وتشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع.

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افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

وقدم الدكتور إبراهيم خضر كلمة خلال حفل الافتتاح، وأشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل كيان شباب يدير شباب في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المهم، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الشباب وقدرتهم على تحقيق التغيير والتطور في مجتمعهم.

وعبر الشباب والفتيات المشاركون عن سعادتهم بالفرصة المقدمة لهم للتعلم وتطوير مهاراتهم، كما أعربوا عن شكرهم للدكتور إبراهيم خضر وكيان شباب يدير شباب على تنظيم هذا البرنامج القيم.

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

افتتاح البرنامج التدريبي لكيان شباب يدير شباب الموسم الخامس بالبحيرة، فيتو

وتعتبر هذه التدريبات فرصة قيمة للشباب والفتيات الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح والتميز في مجال إدارة الشباب، ومن المتوقع أن يستمر كيان شباب يدير شباب في تنظيم مثل هذه البرامج المفيدة للشباب في المستقبل.

والجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.