الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيسي يودع ملك البحرين من مدينة العلمين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قام  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين، وكان الرئيس وملك البحرين قد أكدا قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية، التي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمدينة العلمين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. كما استعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك حمد بن عيسي

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