ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بتنفيذ حملة تموينية بمركز بدر أسفرت عن ضبط أحد شركات الأسمدة الزراعية لحيازتها وعرضها للبيع أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومحظور طرحها فى الأسواق، حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1400 شكارة سماد بإجمالي 35 طنا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبحيرة، فيتو

ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبحيرة، فيتو

وبحملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن و5 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبزين قاما بإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وبمركز المحمودية تم ضبط 4 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز بلدى لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن العمل بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 35 طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات القياسية بالبحيرة، فيتو

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.