الشوافين بالشرقية تتشح بالسواد بعد غرق شابين في العريش (صور)

اتشحت قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية بالسواد، حزنا على مصرع اثنين من أبنائها غرقا أثناء استحمامهما في أحد الشواطئ بمدينة العريش، وينتظر الأهالي وصول جثمانهما لأداء الصلاة عليهما، ودفنهما بمقابر القرية.

مدير أمن شمال سيناء

وكان مدير أمن شمال سيناء قد تلقى بلاغا بغرق شابين هما"أحمد.ال.ال" و"عبد الحق.ص.ع" ومقيمين قرية الشوافين مركز اولاد صقر أثناء استحمامهما في أحد الشواطئ بمدينة العريش.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثتيهما عن طريق الضفادع البشرية والغواصين، وجرى نقلهما لمستشفى بئر العبد وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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حوادث الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

غرق شابين من ابناء محافظة الشرقية في مياه البحر بالعريش،فيتو



طرق يعتمدها الطب الشرعي لكشف وجود شبهة جنائية في الوفاة



شرح مصدر قضائي طرق الوقوف على وفاة أحد الأشخاص بها شبهة جنائية من عدمه.

وقال المصدر إن الطب الشرعي يعتمد في معرفة هل الوفاة تعزي إلى وجود شبهة جنائية من خلا عينات سوائل الجسم.

وأضاف المصدر أن الطبيب الشرعي عقب إحالة الجثة إليه يقوم بتشريحها وأثناء ذلك ياخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة توجد داخل الجسم أم لا.

وأشار المصدر أنه من العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي عينة من ماء العين وهذه تعد مهمة جدا لأن ماء العين تستطيع الاحتفاظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.

وأوضح المصدر أن ماء العين يكون غير مختلط بالدم أو بأي سوائل أخرى وبعد فحصها مع سوائل الجسم بتتكون لدينا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية أم لا.

غرق شابين من ابناء محافظة الشرقية في مياه البحر بالعريش،فيتو



دور الطب الشرعي



ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.