الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الشوافين بالشرقية تتشح بالسواد بعد غرق شابين في العريش (صور)

غرق شابين من ابناء
غرق شابين من ابناء محافظة الشرقية في مياه البحر بالعريش،فيتو

اتشحت قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية بالسواد، حزنا على مصرع اثنين من أبنائها غرقا أثناء استحمامهما في أحد الشواطئ بمدينة العريش، وينتظر الأهالي وصول جثمانهما لأداء الصلاة عليهما، ودفنهما بمقابر القرية.

نيابة الشرقية تفتح تحقيقا في حادث غرق طفل داخل حمام سباحة بالصالحية

مدير أمن شمال سيناء

وكان مدير أمن شمال سيناء  قد تلقى بلاغا بغرق شابين هما"أحمد.ال.ال" و"عبد الحق.ص.ع" ومقيمين قرية الشوافين مركز اولاد صقر أثناء استحمامهما في أحد الشواطئ بمدينة العريش.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثتيهما عن طريق الضفادع البشرية والغواصين، وجرى نقلهما لمستشفى بئر العبد وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

Advertisements

 حوادث الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

غرق شابين من ابناء محافظة الشرقية في مياه البحر بالعريش،فيتو
 

طرق يعتمدها الطب الشرعي لكشف وجود شبهة جنائية في الوفاة
 

شرح مصدر قضائي طرق الوقوف على  وفاة أحد الأشخاص بها شبهة جنائية من عدمه.

وقال المصدر إن الطب الشرعي يعتمد في معرفة هل الوفاة تعزي إلى وجود شبهة جنائية من خلا عينات سوائل الجسم.

وأضاف المصدر أن الطبيب الشرعي عقب إحالة الجثة إليه يقوم بتشريحها وأثناء ذلك ياخذ عينات من سوائل الجسم لفحصها داخل مختبر السموم والمخدرات لمعرفة هل مادة غريبة توجد داخل الجسم أم لا.

وأشار المصدر أنه من العينات التي يأخذها الطبيب الشرعي عينة من ماء العين وهذه تعد مهمة جدا لأن ماء العين تستطيع الاحتفاظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.

وأوضح المصدر أن ماء العين يكون غير مختلط بالدم أو بأي سوائل أخرى وبعد فحصها مع سوائل الجسم بتتكون لدينا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية أم لا.

غرق شابين من ابناء محافظة الشرقية في مياه البحر بالعريش،فيتو
 

دور الطب الشرعي
 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غرق شابين بالعريش أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات أخبار حوادث مصر اخبارمحافظة الشرقية حوادث

مواد متعلقة

ضمن المبادرات الرئاسية، الصحة: تقديم 191 ألف خدمة في كافة التخصصات الطبية والعلاجية

‏قرار النيابة بشأن مصرع 3 شقيقات غرقا بمياه نهر النيل بالمعادي

محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه، محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي في أبوتشت

الإسكان تعلن عن مزاد علني لبيع محال تجارية

الزراعة تبدأ خطة إنشاء مفرخات سمكية للمياه المالحة

وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 235 مليون جنيه

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية