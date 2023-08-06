محمود التهامي ضيف الحضرة احتفالا بعيدها الثامن
في ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى بالعيد الثامن لتأسيسها وذلك في الحفل المقام الثامنة والنصف مساء الجمعة 11 أغسطس على المسرح المكشوف وتستضيف خلاله المنشد محمود التهامي.
يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والموشحات وقصائد التراث الدينى منها مدد یا رسول الله، والله ما طلعت شمس ولا غربت، أيا من بالوفا قد عودوني، صلينا الفجر فين، حلفت بسرك الأسمى، يا نسيم الريح، البردة، إننا فقراء، هاتوا الدفوف للفرح، مدد يا سيدة الى جانب موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله.
يذكر ان مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: ( محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم )، قدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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