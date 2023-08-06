صدور رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" لفريد عبد العظيم قريبا

تصدر قريبا رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" للكاتب فريد عبد العظيم، عن دار المرايا للثقافة والفنون.

رواية غرفة لا تتسع لشخصين

ورواية "غرفة لا تتسع لشخصين " للؤلف فريد عبد العظيم، حاصلة على جائزة إحسان عبد القدوس لعام 2022.

ومن أجواء الرواية: اقترب يوم البؤس السنوي، أعلنت أبلة الناظرة عبر مكبر الصوت عن موعد الحفل فهيص العيال، صفقوا وأطلقوا صافرات الابتهاج، أما أنا فانقبض قلبي. يتبقى يوم واحد ويحل عيد الأم. ساحر وأراجوز وبلياتشو يأتون إلى فناء مدرستنا، يضحك العيال ويصفقون ثم نغادر مبكرين إلى منازلنا، هدايا بالجملة للمدرسات يصاحبها قبلات على خدودنا. لا زعيق ولا ضرب فاليوم هو عيد "ست الحبايب يا حبيبة".

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مالي أنا بالعيد، ليس لي شأن بالأمر، فلا أم لي لأقبل يدها مثلما تأمرنا الأبلة.

أين أمي؟ لا أتذكر أنني قابلتها في يوم، لا يتبقى من ذكراها إلا صورة يعتليها الغبار، ثبتها أبي على الجدار منذ زمن. إطار ذهبيٌ كان يحتويها فيما مضي. شارة سوداء على جانب الصورة لا أفهم لماذا وضعت.

أتأمل ملامحها كل يوم: وجه مستدير ورقبة رفيعة، حسنة على الخد الأيمن وأخرى أعلى الحاجب الأيسر، شعر أسود كثيف يصل إلى كتفيها، ابتسامة تملأ الفم، وعينان بلون القهوة. تدمع عيني وأنا أحاول تذكر صوتها، أحاديثنا المشتركة وحتى عراكنا، بالتأكيد بيننا الكثير لكن للأسف لا شيء عالق بعقلي.

كلما سألت أبي رد باقتضاب، يقول: كانت طيبة وراحت إلى مكان أفضل، بعدها يهرب إلى الشباك ويدخن.

فريد عبد العظيم

فريد عبد العظيم، روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة 1983، نشرت له العديد من القصص القصيرة في الصحف والمواقع الاليكترونية

فاز بالمركز الأول في مسابقة مجموعة من وحي القلم الادبيه للقصه القصيره لعام 2016، شارك في ورشة الرواية الأولى التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية عام 2017 ووصلت مسودة عمله إلى القائمة القصيرة، وكان ضمن المتأهلين للمشاركة في مشروع دعم المواهب في مجال الكتابة بإقليم شمال أفريقيا/ الشرق الأدنى) مشروع قصص القاهرة القصيرة) الذي نظمه معهد جوته بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألماني KfW، وصدر له روايات خوفا من العادي، يوميات رجل يركض.

مسابقة جائزة إحسان عبد القدوس الأدبية

وتشمل مسابقة جائزة إحسان عبد القدوس مجالين هما؛ الإبداع بكتابة القصة القصيرة فيما لا يزيد عن عشرين صفحة في موضوع غير محدد.. و المقال النقدي فيما لا يقل عن عشرين صفحة حول:

1- أحد إبداعات إحسان عبد القدوس الأدبية

.2- أو أحد الأعمال المميزة لكاتب مصري في مجال الرواية والقصة