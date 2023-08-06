الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس الجامعة اليابانية بالإسكندرية يكرم 4 طلاب لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة

رئيس الجامعة اليابانية
رئيس الجامعة اليابانية بالإسكندرية يكرم 4 طلاب، فيتو

قام الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية  بتكريم  4  من الطلاب والطالبات بكلية  ادارة الأعمال والانسانيات بالجامعة  وهم عمر عياد و فرح علاء وملك شريف وخلود مغربى لحصولهم على شهادات دولية فى معايير التقارير المالية الدولية والتي تمنحها  واحدة من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين في المملكة المتحدة وذلك في حضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدكتور احمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والدكتور  حسام مبارك الأستاذ المساعد بالكلية.

وهنأ رئيس الجامعة  فريق الطلاب موضحا أن الجامعة تفتخر بأبنائها المتميزين علميا الذين يرفعون اسم الجامعة في المنتديات الدولية موضحا أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في تأهيل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل  محليا ودوليا.

Advertisements

أوضح الدكتور احمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية أن الحصول على الشهادات الدولية فى تخصص المحاسبة من المتطلبات الرئيسية التي تنشدها العديد من المؤسسات والهيئات العالمية  فيمن يشغل وظائف لديها والكلية تؤهل الطلاب للمنافسة  في سوق العمل الدولي والمحلي مشيدا بدور الدكتور حسام مبارك أستاذ المحاسبة المساعد بالجامعة في  نشر الوعي بأهمية الحصول على تلك الشهادات بين طالبات وطلاب الكلية، وتحفيزهم، وتوفير الدعم الفني لهم فى سبيل الحصول عليها  موضحا ان الشهادة التى حصل عليها الطلاب تسمى باللغة الإنجليزية Certificates in International Financial Reporting Standards"، والصادرة من قبل " Association of Chartered Certified Accountants" بالمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية طقس اخبار

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

التقرير الطبي لفتاة بالمرج اتهمت شابا بسحلها يكشف حجم إصابتها

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية