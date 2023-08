رئيس الجامعة اليابانية بالإسكندرية يكرم 4 طلاب لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة

قام الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية بتكريم 4 من الطلاب والطالبات بكلية ادارة الأعمال والانسانيات بالجامعة وهم عمر عياد و فرح علاء وملك شريف وخلود مغربى لحصولهم على شهادات دولية فى معايير التقارير المالية الدولية والتي تمنحها واحدة من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين في المملكة المتحدة وذلك في حضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدكتور احمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية والدكتور حسام مبارك الأستاذ المساعد بالكلية.

وهنأ رئيس الجامعة فريق الطلاب موضحا أن الجامعة تفتخر بأبنائها المتميزين علميا الذين يرفعون اسم الجامعة في المنتديات الدولية موضحا أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في تأهيل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل محليا ودوليا.

Advertisements

أوضح الدكتور احمد يحيى عبيد عميد كلية إدارة الأعمال الدولية أن الحصول على الشهادات الدولية فى تخصص المحاسبة من المتطلبات الرئيسية التي تنشدها العديد من المؤسسات والهيئات العالمية فيمن يشغل وظائف لديها والكلية تؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل الدولي والمحلي مشيدا بدور الدكتور حسام مبارك أستاذ المحاسبة المساعد بالجامعة في نشر الوعي بأهمية الحصول على تلك الشهادات بين طالبات وطلاب الكلية، وتحفيزهم، وتوفير الدعم الفني لهم فى سبيل الحصول عليها موضحا ان الشهادة التى حصل عليها الطلاب تسمى باللغة الإنجليزية Certificates in International Financial Reporting Standards"، والصادرة من قبل " Association of Chartered Certified Accountants" بالمملكة المتحدة، والتي تعد من أهم الجمعيات على مستوى العالم لإعداد المحاسبين والمراجعين.