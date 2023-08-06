ندوة عن حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني"، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 7 أغسطس، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. يلقي المحاضرة الدكتور محمود شعبان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، والأستاذة آية محمود شعبان، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، والأستاذ وليد حبيب، استشاري الصحة النفسية.



تتناول المحاضرة تسليط الضوء على تفاقم المشاكل الأسرية بشكل غير مسبوق، واستعراض الأسباب التي أدت إلى وصول الخلافات الأسرية إلى هذا المستوى وازدحام المحاكم بعشرات الآلاف من القضايا لأبسط الأسباب، بالإضافة إلى دراسة وتحليل المشكلات وأسبابها والحلول والمقترحات من المنظور الواقعي والنفسي والقانوني وأيضًا التوعية القانونية، وكيفية احتواء الأزمات الأسرية وتوعية الأسرة لكافة أفرادها حول المخاطر والمشاكل والآثار المترتبة عليها وعلى الأولاد وعلى الزوج والزوجة والأهل.

وتأتي الفعالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، وإيمانًا منها أيضًا بضرورة تعريف الأطفال وأولياء الأمور بحقوقهم وواجباتهم حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

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