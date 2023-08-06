محافظ الوادي الجديد: اعتماد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ ٩٨ قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا الانتهاء من مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط وجاري استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات البنائية العصرية.

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مشاركة ١٨٢ مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وعلى جانب آخر، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ ١٨٢ مشروعًا مستوفي للشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وأوضح السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة:

Www.sgg.eg

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