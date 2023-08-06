تموين العجمي في الإسكندرية تضبط منتجات ألبان وسجائر مجهولة المصدر

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الأحد حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين.

يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق

أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة السلع الغذائية والغير غذائية مجهولة المصدر حفاظا على صحة المواطنين

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قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف الاستاذة ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ منتجات الألبان بحيازتها عدد ٦ جرادل كريمة زنة الجردل الواحد ١٠ كجم باجمالى ٦٠ كجم بدون بيانات ومشكوك فى صلاحيتها

و فى ظل مجهودات المديرية لمكافحة السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيا حفاظا على المواطنين من الغش التجارى والتدليس تمكنت إدارة تموين العجمى من ضبط ضبط سوبر ماركت بحيازته عدد ٢٧٠ علبة سجائر مجهولة المصدر ضبط محمصة بحيازتها عدد ١٧٥ علبة سجائر مجهولة المصدر ضبط أحد المحلات بحيازته عدد ٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر



و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

