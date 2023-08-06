الأحد 06 أغسطس 2023
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سياسة

بالأرقام، رئيس زراعة البرلمان يكشف كواليس زيادة أسعار قصب وبنجر السكر

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، أهمية قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في المقام الأول استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على تشجيع المزارعين، بالإضافة إلى التنسيق البرلماني بين لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والجهات الحكومية المعنية وشركات قصب وبنجر السكر.

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لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأوضح الحصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن يوم ٩ يوليو الماضى، عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا، لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر، عن استلام محصول البنجر مما يهددهم بخسائر فادحة، وشارك في ذلك الاجتماع كل المسئولين المعنيين بقصب وبنجر السكر، منهم د مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوى رئيس الشركة القابضة للسكر ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر ومسئولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف الحصري، خلال الاجتماع تحدثنا عن كافة مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا خلال الاجتماع بتذليل كافة العقبات ودراسة زيادة أسعار التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل، وضمان عدم احجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر هي في غنى عنها.

وزير التموين

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استجابة الحكومة بالتنسيق مع الشركات، لطلبات لجنة الزراعة خلال الاجتماع، حيث تم عقد جلسات الأسبوع الماضى بحضور وزير التموين، وتم إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة ٤٠٠ جنيه، ليصبح  ١٥٠٠ جنيه للطن بعدما كان ١١٠٠ جنيه.

وتابع الحصرى، أيضا بالنسبة لمحصول بنجر السكر البنجر، تم الاتفاق على زيادة في سعر الطن، تتناسب مع توقيت كل عروة، حيث يبدأ سعر توريد الطن في العروة الأولى من الفترة ١ فبراير حتى ١٥ مارس بـ ١٥٠٠جنيه للطن، وذلك بعدما كان سعر الطن  ٨٧٥  أي بقيمة زيادة ٦٢٥جنيه، عن الموسم السابق، متابعا، ويقل السعر تدريجيا في العروات التالية تدريجيا، بالإضافة إلى وجود إضافة على السعر مقابل النظافة والجودة. 
 

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تلك الخطوات، التي من شأنها تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الهامة، وتتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل والسلع الهامة، مثمنا جهود الدولة في ذلك القطاع، لاسيما في إنشاء محطتين لانشاء شتلات قصب السكر في صعيد مصر، وهو ما يساعد في التحكم في عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى ٧٠ طن للفدان الواحد، وهو ما يحقق دخل مادى جيد للمزارع وتحقيق حياة كريمة له وتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع الهامة.

التنمية الزراعية

وشدد الحصري، على مواصلة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على القيام بدورها الداعم والمساند للمزارعين في كل أنحاء مصر، وبحث ومناقشة كافة المشكلات التي تواجهم والسعى لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة بالبلاد.

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