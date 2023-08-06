الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حالات يتم فيها الرد كتابيا على التحركات البرلمانية

تفاصيل خاصة باستخدام
تفاصيل خاصة باستخدام الأدوات الرقابية بمجلس النواب،فيتو

حددت المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحالات التي يكون الرد فيها على التحرك البرلماني كتابة، وبدون حضور المسئول المقدم في حقه الأداة الرقابية.

 

وتم اختصاص هذا الأمر في أداة السؤال البرلماني، والذي يسمح للنائب استخدامه طول مدة عضويته حتى في فترة الإجازة البرلمانية، والتي تبدأ من شهر يوليو وحتى أول شهر أكتوبر من نفس العام.

 

ووضعت المادة 200 شروطا للرد كتابة حيث نصت على: تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة في الأحوال الآتية:

Advertisements

أولا: إذا طلب العضو ذلك.

ثانيا:إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضى إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

 

وتضمن الباب السابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، والتي جاء من بينها السؤال البرلماني، والذي يمنح عضو المجلس الحق في توجيه لرئيس مجلس الوزراء أو أيا من وزراء الحكومة.

الإجازة البرلمانية

ويشار إلى أن السؤال البرلماني هو الأداة الرقابية التي يستخدمها النواب في مواجهة الحكومة، وهو الأداة الوحيدة التي يتم تفعيلها خلال فترة الإجازة البرلمانية، بينما يتم تعطيل باقي الأدوات الرقابية.

وأوضحت المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الرد في غير دور الانعقاد على السؤال يكون كتابة، حيث جاء في البند الرابع من حالات الإجابة كتابة على السؤال البرلماني: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية

وتنص المادة 198 من الباب السابع "وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية" باللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. 

رد الحكومة على الأسئلة البرلمانية

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة. 

وتنص المادة 199 من اللائحة أيضا على: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. 

ضوابط تقديم السؤال البرلماني 

كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

كم تزكية يحتاجها المرشح للانتخابات الرئاسية من مجلس النواب

كل ما تريد معرفته عن تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل

المادة 201 يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب السؤال البرلماني مجلس النواب الإجازة البرلمانية رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

كم تزكية يحتاجها المرشح للانتخابات الرئاسية من مجلس النواب

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب بدور الانعقاد المقبل

كل ما تريد معرفته عن تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل

صحة النواب تناقش المسئولية الطبية بدور الانعقاد المقبل.. تعرف على تفاصيل القانون

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية