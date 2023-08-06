الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

3 التزامات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجاه المسنين، تعرف عليها

المسنين، فيتو
المسنين، فيتو

قانون المسنين، حدد قانون المسنين الجديد التزامات مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجاه المسنين وفقا للقانون الجديد، وتنص المادة 21 على أن تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقا للقواعد المقررة لترخيص المنشآت الصحية.

قانون المسنين الجديد

وحددت المادة 45 من قانون المسنين الجهات المفروض عليها الرسوم الجديدة وفقا لقانون المسنين ووضع القانون فرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

Advertisements

1. رخصة السلاح.

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.

7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

10. تراخيص إنشاء المباني.

11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

16. القيد في السجل التجاري.

17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.

18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.

20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

22. الرسوم على الصادرات.

قانون حماية ورعاية حقوق المسنين
 

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون آخر.

حقوق المسنين وفقا للقانون 

المسنين، المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التسجيل في الشهر العقاري الرعاية الإجتماعية السجل التجاري الكليات والمعاهد العسكرية المدن العمرانية الجديدة المدن العمرانية رسوم التسجيل في الشهر العقاري قانون المسنين الجديد قانون المسنين

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة للمصريين بشأن ترشح جمال مبارك للرئاسة

قرار جديد من الخطيب بعد رحيل عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو

زوج ضحية غرق المعادي يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

كواليس جديدة في رحيل أبو عبلة عن الأهلي

تكليفات رئاسية للحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب رجب بحة للتحقيق

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

انخفاض أسعار البيض اليوم، الشعبة توضح السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

وفاة المهرج الأمريكي الشهير دجانجو إدواردز

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات البنك المركزي اليوم

على مدار 72 ساعة الجنيه يوقف زحف سعر اليورو نحو الزيادة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات

سعر السكر اليوم الأحد 6-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة النيجر وفرنسا.. قائمة بأكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

من أجمل تلاوات الشيخ يوسف حلاوة (فيديو)

أشهر قراء القرآن الكريم في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية