إيميلي بلانت توجه رسالة ساخرة لـ توم كروز

توم كروز، وجهت النجمة العالمية، إيميلي بلانت، رسالة ساخرة لزميلها الممثل توم كروز، بسبب تأخر البدء في تصوير الجزء الثاني من فيلمها Edge Of Tomorrow.

رسالة إيميلي بلانت لـ توم كروز

وأكدت إيميلي بلانت في تصريحات صحفية جديدة، أن سيناريو فيلم Edge Of Tomorrow 2، انتهى وجاهز للعمل، كما أنها مستعدة لتصويره الآن، قائلة ساخرة"توم كروز حقا رائع أنا أعشقه.. ولكن حقيقي كم عدد أفلام Mission Impossible.. التي يحتاجها توم كروز، لكي يبدأ العمل على هذا الفيلم، أريد بدء العمل الآن توم".

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فيلم توم كروز الجديد

حقق فيلم النجم العالمي توم كروز الجديد، ‘MISSION IMPOSSIBLE: DEAD RECKONING - PART ONE’، إيرادات بلغت ٣٣٨ مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي.

وكشف المخرج والكاتب كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها الشهر القادم في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning، Part Two لن يكون الأخير، أن هناك أفلام وأجزاء أخري من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أن لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

أفيشات جديدة لأحدث أفلام توم كروز

وطرحت شركة باراماونت للإنتاج السينمائي، أفيشات جديدة لأحدث أفلام النجم العالمي توم كروز، والذي عرض في السينمات بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

ويظهر توم كروز في أحد الأفيشات، وهو ملثم ويرتدي نظارة ضخمة، يظهر في انعكاسها، عدد من الرجال يهاجمون توم كروز، وفي أفيش آخر ظهر توم كروز وهو معلق من أسفل قطار محطم.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One، نشر موقع Entertainment، صور جديدة وحصرية من أحدث أفلام الفنان العالمي، توم كروز.

وأظهرت الصور، مشاهدة جديدة من الجزء السابع، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة Mission: Impossible، والتي تم تأجيل عرضه لفترة من الزمن، بسبب توقف التصوير، عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

تسريب التريلر الدعائي

واضطرت شركة باراماونت للإنتاج السينمائي، لطرح التريلر الدعائي لفيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning، قبل موعده الرسمي، بسبب تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Mission: Impossible الجزء السابع

فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One، هو النسخة السابعة من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة، التي يقوم ببطولتها توم كروز، وانضم إليه في هذا الجزء، عدد من أبطال الأجزاء الماضية، والفيلم من بطولة، فانيسا كيربي، ريبيكا فيرجسون، فريدريك شميت، وغيرهم، فيما تولي مهمة التأليف والإخراج كريستوفر ماكواري.

مشاهد خطره لتوم كروز

وتحدي المثل توم كروز وهو يتحدى الجاذبية والعمر، خلال أحد مشاهد فيلم Mission: Impossible، حيث ظهر وهو يقفز بدراجته النارية من أعلى جبل في دولة النرويج، ثم ينفصل عن المركبة ليهبط بالمظلة في أمان.

أفلام Mission: Impossible

عرضت أولي أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10 سنوات من فيلمه عرض فيلم توم كروز الشهير Top Gun، الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر.

حققت الأفلام الستة لسلسة افلام Mission: Impossible، التي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت ومهامه المستحيلة منذ عام 1996 وحتى الجزء السادس الذي طرح عام 2018، حوالي 3 مليارات و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.