قلة السيولة ورفع الفائدة، كيف تواجه البورصة التحديات؟ خبيرة توضح

جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، مخالفًا لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين توقعوا تثبيت الفائدة إلا أن عددًا قليلًا من الخبراء كان يتوقع رفع أسعار الفائدة لعدة أسباب يرون فيها أمرا وجيها وضرورة تفرض نفسها.

وخلال السطور التالية ستجيب دينا صبحي خبيرة أسواق المال عن السؤال الذي طرح نفسه مؤخرا خلال الساعات الماضية؛ هل يتأثر القطاع المالي غير المصرفي بقرارات البنك المركزي؟

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مؤشرات، فيتو

لا يوجد له أي تأثير على القطاع المالي غير المصرفي

ومن جانبها قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: لا يوجد له اى تاثير نهائي ولكن هناك من يستغل رفع الفائده ويحاول اغراق السوق فى بدايه الجلسة من جلسات هذا الاسبوع ولكن هذه المرة من الممكن ان ينتابها بعض من الصعوبة بسبب قوة سهم بلتون والسيوله القوية به، كما جاء القرار بالزيادة في أسعار الفائدة نظرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة، ومن المنطقي أن يكون التأثير في مؤشرات البورصة المصرية ضبابيًّا نظرًا لاعتماد سوق الأوراق المالية على إستراتيجيات وفلسفات خاصة تمكنه من التكيف مع الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية.

استمرار الأزمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية

ولكن ما عجل بسرعة اتخاذ هذه السياسة النقدية الانكماشية، هو استمرار الازمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية أيضا دون ظهور أي بوادر للحل القريب وأصبح للتضخم أسباب خارجية فضلا عن رفع الفيدرالي الأمريكي أيضا للفائدة في خطوة غير اعتيادية لتحجيم مستويات التضخم أيضا، فكان ولابد من اتخاذ رفع الفائدة للحفاظ علي مستثمري أدوات الدين العرب والأجانب قدر الإمكان.

اعتبارات التأثير المباشر لهذا الرفع علي البورصة المصرية

ولكن لابد من اتخاذ اعتبارات التأثير المباشر لهذا الرفع علي البورصة المصرية وعلى معدلات الاستثمار بشكل عام، فمع استمرار عدم وجود محفزات قوية لدعم السيولة بالبورصة المصرية، وتأجيل عامل التحفيز الأكبر وتأجيل الطروحات بشكل مستمر من قبل الحكومة، كان ولا بد أخذ سياسة تحفيزية موازية للسوق والبورصة المصرية في ظل استمرار ضعف السيولة، ومع الحساسية الشديدة للبورصة في هذا التوقيت.