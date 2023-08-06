الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التضامن الاجتماعي تواصل قوافلها التنموية لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات

فريق التضامن، فيتو
فريق التضامن، فيتو

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية جديدة في إطار استراتيجتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تحت مظلة لجنة تنمية العشوائيات برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

دعم سكان المناطق المطورة

و انطلقت فعالية قافلتها الجديدة بمنطقة أهالينا بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة الأزهر والهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي والشركاء من الجمعيات الأهلية، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة بديل العشوائيات.

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وارتكزت القافلة التنموية الاجتماعية على ثلاثة محاور خدمية وتمكينية وتأهيلية لسكان المنطقة والبالغ عددهم 2500 أسرة تقريبا، حيث شهدت فعاليات القافلة تقديم العديد من خدمات وبرامج الوزارة منها التعريف بخدمات الوزارة لذوي الإعاقة من بطاقة الخدمات المتكاملة وتوعية المواطنين بكيفية التقديم والاستفادة منها والخدمات التأهيلية من العلاج الطبيعي والحضانات وجلسات التخاطب، كما تم توفير استمارات تسجيل لحالات الإعاقات الشديدة بالمنطقة والاستعلام عنها بشكل فوري عبر قاعدة البيانات المميكنة مع القائمين بالقافلة لتقديم خدمة متميزة، كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على معينات حركية من أطراف صناعية وغيرها.

 برنامج وعي للتنمية المجتمعية

ومن خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية تم تقديم التوعية اللازمة للأسر بقضايا وعي وتنفيذ عدد من الأنشطة التفاعيلية مع أطفال منطقة أهالينا، وقام بنك ناصر الاجتماعي بتقديم التوعية اللازمة للأسر في إطار التمكين الاقتصادي بمشروع مستورة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة الأسر الراغبة فى الحصول على قرض لبدء مشروعها الخاص بالأوراق اللازمة.

ومن خلال برنامج "٢ كفاية" تم تقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات البرنامج، وقام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال متطوعيه بالانتشار في القافلة وعمل التوعية للمستفيدين بخطورة المخدرات والتدخين مع التأكيد على توفير الصندوق العلاج بالمجان وفى سرية تامة عبر العيادة المنشأة بمنطقة أهالينا، وتم تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال لتوعيتهم من خلال التلوين ولعبة السلم والدخان والألعاب الترفيهية.  

هذا وقد قام فريق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" المشارك بالقافلة باستقبال المواطنين بالقافلة والاستماع إلى شكواهم وتوفير الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها.

وقام برنامج مودة بتقديم التوعية اللازمة حول تأسيس الكيان الأسري المتماسك، كما تواجدت مكاتب الاستشارات الأسرية لاستقبال الراغبين فى الاستفادة من خدمتها.

كما تواجد الهلال الأحمر المصري بقوة داخل القافلة، حيث تم توزيع 500 شنطة أدوات نظافة صحية متضمنة كافة مستلزمات النظافة الصحية وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بإجراء لقاءات حرة مع الأسر والمرور على المنازل لتقديم التوعية الصحية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنفيذ ندوات حول التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل بحضور عدد واسع من الأسر بالمنطقة، وقدمت وزارة الثقافة عددا من العروض الفنية للأهالي.

كما قامت جامعة الأزهر بتنفيذ قافلة طبية موسعة شملت العديد من التخصصات الطبية من الباطنة والمسالك البولية والأطفال والرمد والعظام وغيرها من التخصصات الطبية وتوفير التحاليل والأدوية مجانا وتحويل العمليات الكبرى لمستشفيات  جامعة الأزهر الشريف.

وخلال القافلة قام متطوعو صناع الحياة بتوزيع 550 كرتونة مواد  غذائية من بنك الطعام المصري على الأسر بمنازلها، فضلا عن 250 قسيمة شراء ربع طن لحوم من مؤسسة مصر الخير، كما قامت مؤسسة السبع سنابل بتوزيع 500 وجبة ساخنة و2500 لعبة على الأطفال وتم توزيع 500 شنطة ملابس من بنك الكساء.

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