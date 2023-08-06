الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

أول صور لإصابة 26 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

حصلت فيتو على اللقطات الأولى من موقع حادث إصابة 26 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس ينقل عمال بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عمال بنطاق القاهرة الجديدة إثر اختلال عجلة القيادة من السائق.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات إلى مكان البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقي العلاج اللازم بإجمالي 26 مصابًا وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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