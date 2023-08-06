نائبة تسأل الحكومة عن خطة التخلص الآمن من المخلفات الطبية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير الصحة عن طريقة التخلص من المخلفات الطبية على مستوى المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة بالمحافظات.

وتسائلت النائبة: هل يتم التخلص من المخلفات بطريقة آمنة أم أن المديريات والمستشفيات تتعامل مع المخلفات الطبية وكأنها مخلفات منزلية تسلمها لجامعي القمامة الذين قد يضعونها على الأرصفة في الشوارع؟.

طريقة التخلص من المخلفات الطبية بطريقة سليمة

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك متابعة ورقابة على طريقة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة، مطالبة بالكشف عن خطة تدوير المخلفات الطبية وطريقة التخلص منها والمحارق الخاصة بوزارة الصحة.

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شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات على مستوى الجمهورية

ووجهت النائبة سؤالا للحكومة حول ما إن كان هناك شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات على مستوى الجمهورية، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

ملف النفايات الطبية أحد أخطر الملفات

وملف النفايات الطبية، أحد أخطر الملفات التى تحتاج إلى متابعة من أعلى المستويات، لا سيما في ضوء جهود الدولة المصرية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، خصوصا أن النفايات الطبية تمثل خطرا كبيرًا على الصحة العامة حال تم التعامل معها بشكل غير دقيق أو غير قائم على أسلوب علمى حديث.

محارق النفايات الطبية

وتمثل المخلفات الطبية جزءا كبيرا من المخلفات في مصر، وهناك محارق خاصة لها، لتجنب آثارها السلبية، سواء فى أماكن تواجدها بالمستشفيات والمؤسسات الطبية المختلفة، أو من خلال نقلها إلى مناطق أخرى، من أجل الحفاظ على البيئة.



ويؤكد نواب البرلمان أهمية التعامل بمنتهى الحذر فى هذا الملف، لا سيما فى ظل المخاطر الكبيرة لهذا النوع من النفايات، ومخاوف تسببه فى نقل العدوى وانتشارها لعدد من الأمراض، مشددين على اتباع الأساليب العلمية الحديثة فى التخلص منها أو إعادة تدويرها.



ويشدد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الإخطار عند جمع أو التخلص من المخلفات الصحية أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها.



وطالب النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" بالعمل على تسهيل سبل التخلص من تلك النفايات الصحية بالطريقة الآمنة بالحرق، مشيرا إلى الإجراءات والرقابة التى تتخذها وزارة البيئة فى هذا الشأن، خاصة مع التقدم التكنولوجي والسبل الحديثة فى التخلص من تلك النفايات.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م بنظام إدارة النفايات الطبية وتداولها، والذى يلزم المؤسسات الصحية بوجود منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، ويمنع التعامل معها بصورة يكون لها أي أضرار بيئية.

وكشف النائب حسام عوض الله، أنه وفقا للإحصائيات العالمية تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة عمومًا 85% من الكم الإجمالى لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، بينما تُعتبر النسبة المتبقية البالغة 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى، أو أن تكون سامة أو مشعة، الأمر الذى يتطلب حسن التعامل معها، حرصا على الصحة العامة.



كما أشار رئيس لجنة البيئة بالبرلمان، إلى أنه يقدر عدد الحقن التي تعطي كل عام بنحو 16 مليار حقنة فى جميع أنحاء العالم، ولكن ليست كل المحاقن والإبر يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعمالها، موضحا أنه يتم حرق مخلفات الرعاية الصحية غير الخطرة والتي لا ينتج عنها أي انبعاثات ضارة، وكذلك هناك إعادة تدوير لبعض المخلفات وفقا لبعض الاشتراطات بما يحد من أي تداعيات سلبية خطيرة لها.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت وثيقة إرشادية عالمية وشاملة بهذا الخصوص، وهى تحمل عنوان "الإدارة المأمونة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية"، وتتناول جوانب من الإطار التنظيمى، ومسائل التخطيط، والحد من المخلفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، والسبل الآمنة للتخلص منها.



وأكد رئيس لجنة الطاقة، أن مصر تولى أهمية كبيرة بهذا الملف، وهناك اهتمام شديد به للحد من خطورته، لافتا إلى أن اللجنة تضع هذا الملف ضمن أولويات عملها، فى ضوء التركيز فى الحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث بكافة أشكاله.



من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أن التخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة أمر مهم جدا لمنع انتشار العدوى بين أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من ناحية وبين المواطنين الأصحاء من ناحية أخرى.



وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه توجد طرق حديثة وآمنة تتبعها كل دول العالم المتقدم في التخلص من النفايات الطبية تمتاز بإمكانية التخلص منها في نفس المكان، وتجنب النقل إلى مسافات بعيدة قد تؤدي أثناء نقلها فى انتشار العدوى.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن التخلص الآمن من النفايات الطبية في مكانها، من خلال الطرق الحديثة يجنب الآثار الجانبية بسبب المحارق القديمة، والتي قد ينتج عنها تلوث بيئي فى وقت تسعى كل دول العالم من أجل مناخ صحى يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التخلص الآمن من النفايات الطبية، لا سيما أنها تمثل خطرا داهما على الصحة العامة، مشيرا إلى أن مخلفات المستشفيات والمؤسسات الطبية المختلفة تتجاوز مئات الأطنان يوميا.

وأشار النائب فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن التعامل بشكل غير منضبط فى بعض المستشفيات له انعكاسات صحية خطيرة، تستوجب التعامل الفورى معها، حرصا على الصحة العامة، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة دورية ودقيقة سواء من وزارة البيئة أو وزارة الصحة.



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون من جانب المحليات فى توفير أماكن للتخلص الآمن من النفايات الطبية، مطالبا بضرورة مراجعة شاملة لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وما أن كان لديها آلية للتخلص من هذه النفايات من عدمه.

وأوضح النائب أحمد عثمان أنه من الضرورى أثناء منح تراخيص المستشفيات إيجاد بنود، تشير إلى خطة التعامل مع النفايات الطبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل خطورة شديدة إذا لم يتم التعامل معه بشكل علمى حرصا على الصحة العامة.

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