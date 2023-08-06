التحريات تكشف السبب وراء غرق 3 شقيقات

رجحت التحريات الأولية أن الشقيقات الأربعة اعتدن الاستحمام بمياه النيل يوميا هروبا من حرارة الشمس، وقررنا النزول لمياه النيل اليوم منذ الساعة ٧ صباحا لكن حدث للشقيقة الأولى ياسمين إغماء مفاجئ وحاولت وفاء وابتسام مساعدتها لكنهما غرقا سويا أمام أعين شقيقتهم الرابعة التي استطاعت قوات الإنقاذ النهري إنقاذها ونجاتها من الغرق.

التحريات، كشفت السبب وراء غرق ٣ شقيقات (ابتسام ووفاء وياسمين) ونجحت قوات الإنقاذ النهري من استخراج جثتين لسيدتين من مياه النيل بطريق كورنيش النيل بالمعادي اتجاه حلوان وتبين أن هناك جثة ثالثة لشقيقتهم وفاء جاري البحث عنها جاري البحث عنها.

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وتبين أن الجثث الثلاث لسيدات أشقاء الجثة الأولى لسيدة تدعى ا. م. ن والثانيه ي.م.ن والثالثة التي جاري البحث عن جثتها و. م. ن.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

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ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.