الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التربية والتعليم تطلق فعاليات ملتقى تطوير المناهج

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، فعاليات ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، خلال الفترة من ٦ إلى ٧ /٨/ ٢٠٢٣، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب

ويهدف الملتقى إلى إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج وعرض أفضل الممارسات، بالإضافة إلى عرض رؤية الوزارة فى (نظام التعليم – خارطة الطريق للمستقبل).

وخلال الملتقى، يتحدث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام التعليم الجديد وخارطة الطريق للمستقبل.

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ويقوم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بتقديم وافتتاح الملتقى، كما يشارك شيراز تشاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف مصر ممثلًا عن منظمة يونيسف بجمهورية مصر العربية؛ ليتحدث عن الفرص والتحديات في تحقيق نظام تعليم حديث، بمشاركة بعض الخبرات الدولية في تطوير المناهج، كما تشارك الدكتورة ميرفت الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة بنها، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية، حيث تتحدث عن مناهج المرحلة الإعدادية تحت عنوان (فكر جديد وتكامل واجب).

ويتضمن الملتقى فى اليوم الأول عدة جلسات وحلقات نقاشية، وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان "آفاق تطوير مناهج المرحلة الإعدادية".

 تعليم يونيسف مصر

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محليًا ودوليًا" بمشاركة أميرة فؤاد متخصص تعليم يونيسف مصر، حيث تتحدث عن (مناهج مرتكزة على المهارات الحياتية، الشمولية وتكافؤ الفرص)، ويشارك أيضًا خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي في البنك المركزي، ممثل البنك المركزي المصري للتعليم المالي.

وتدور حلقة نقاشية حول "المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع" بمشاركة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور طارق توفيق رئيس المجلس القومي للسكان، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة.

كما تعقد حلقة نقاشية أخرى تدور حول "تطوير مناهج اللغات الأجنبية" بمشاركة هالة أحمد بالمعهد البريطاني، إيلودي مونتاجود بالوكالة الفرنسية للتنمية، دينا رضوان بمعهد جوته.

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وزارة التربية والتعليم رؤى وتجارب ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب تعليم يونيسف مصر

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