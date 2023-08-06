انطلاق مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين الثلاثاء

تعقد وزارة الأوقاف مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية بعد غد الثلاثاء 8 / 8 / 2023م برئاسة أ.د عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.

ويشارك في المقرأة كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ عزت السيد راشد، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة، وإشراف فني للشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

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موضوع خطبة الجمعة القادمة

ويؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “اسم الله الولي”.

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وتعقد وزارة الأوقاف غدا الاثنين 7 أغسطس 2023م مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص عن عاصم لأول مرة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ويشارك في المقرأة أعلام القراء برئاسة فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ إبراهيم راشد، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدى، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي وإشراف فني للشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وستبدأ القراءة من أول سورة الطور.