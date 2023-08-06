نشرة الأخبار، أول ظهور للدكتور عمر هاشم بعد شائعة وفاته، نظر منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

نفى مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاته.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ادعت خلال الساعات الماضية وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

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حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وأكد المصدر لـ "فيتو" أن الدكتور عمر هاشم بصحة جيدة، وأن الأنباء التي يتم تداولها عن وفاته غير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أنه تواجد في إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية من أجل إجراء بعض الفحوصات الدورية.

محمد حسان وشقيقه محمود يزوران الدكتور عمر هاشم في المستشفى (صور)

قام الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، وشقيقه محمود حسان، مدير قناة الرحمة الفضائية، بزيارة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، في المستشفى.

وكتب محمود حسان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زيارة مباركة لفضيلة العالم الجليل، د. أحمد عمر هاشم، في المستشفى لإجراء جراحة، أسأل أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقما، وأن ينفع الأمة بعلمه، وأن يعطيه الصحة والعافية.. وشرفت بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان في هذه الزيارة المباركة.. ونسألكم الدعاء لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم فهو في أمس الحاجة لدعاء الصالحين".

اليوم، نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.

بدء حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

ويبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وعلى مستوى شروط الحجز كالتالي:

١.أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

رئيس شعبة السيارات: نمر بمرحلة كارثية والعربية بتزيد بالـ2 مليون جنيه (فيديو)

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "نمر بمرحلة كارثية في سوق السيارات بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بارتفاع سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، وعدم توافر العملة وتراجع أعداد السيارات المستوردة".

ظروف صعبة في سوق السيارات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "كل ما ناخد نفسنا ونتفائل بحدوث انفراجة في سوق السيارات تحصل ظروف قدرية واقتصادية تزيد الأمور سوءا".

مشكلة أسعار السيارات

ولفت: "لن يتعافى قطاع السيارات إلا بعد استقرار سعر الدولار وتوافر العملة بما يضمن جدية الاستيراد والتعامل مع الشركات الأم في الخارج لأن السيارات سلعة مرتفعة السعر لابد من فتح اعتمادات لها بشكل دوري، وتتوافر لها العملة الأجنبية بشكل قابل للتحكم وسلس".

خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة اضطراري، وهذه إيجابياته لمواجهة التضخم

ما زال الحديث جاريا حول سعر الفائدة وتأثيرها على الأسعار خلال الفترة القادمة، في حين توجه العديد إلى شراء الدولار واحتفاظ البعض الآخر بمدخراتهم داخل البنوك والاستفادة بعائد أعلى، وسط ترقب من جانب السوق السوداء والتي تلعب دورا كبيرا في التأثير على سعر صرف الدولار ومدى توافر النقد الأجنبي داخل الدولة، وسد عجز الموازنة العامة، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم وكيفية الحد منها.

رفع سعر الفائدة أمر اضطراري

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الخميس الماضي كان قرارا اضطراريا، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي دفعت المركزي لهذا القرار.

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، عن الخطوة القادمة له.

وقال فوزي لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه إيهاب الكومي عبر شاشة "صدى البلد": "سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة".

وتابع: "غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروضا من أندية خارجية للعمل كمدير كرة بعد الرحيل عن النادي الأهلي".

الأهلي يدعو أيمن أشرف لحضور احتفالية الدوري

أكد أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، أنه تلقى دعوة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور احتفالية التتويج بالدوري للموسم الحالي 2022-2023.

وأضاف أيمن أشرف أنه يكن كل الاحترام لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأنه حزين بسبب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

أيمن أشرف يكشف سبب رحيله عن الأهلي

وكشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى نادي البنك الأهلي، أنه حزين بسبب عدم حصوله على فرصة مع السويسري مارسيل كولر.

وقال أيمن أشرف: "أشعر بالضيق بسبب عدم حصولي على فرصة مع كولر، ولكنها رؤية فنية تحترم ووقت رحيلي صافحته وتمنيت له التوفيق وهو أيضا، والأمر حدث بكل احترام".

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

تستأنف اليوم منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الرجاء البيضاوي × النصر السعودي - 6 مساء

الشباب السعودي × الوحدة الإماراتي - 9 مساء

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل كل من الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

الاحتلال الإسرائيلي قتل 37 طفلا خلال 7 أشهر

بلغ عدد ضحايا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال في الأراضي المحتلة أكثر من 37 طفلا، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، أي نحو 7 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات لمدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، والذي قال في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": إن السلطات الإسرائيلية، قتلت منذ بداية العام الحالي، 37 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح عايد أبو قطيش أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، و6 في قطاع غزة".

وزير الدفاع الفرنسي: انقلاب النيجر "باطل"

بكل ما أوتي من قوة، انتقد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، "الانقلاب في النيجر"، ووصفه بأنه خطأ فادح في التقدير، محذرا من أنه سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وفي إجابة له على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجيري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية في النيجر والأمن في المنطقة، أجاب قائلا: إن "هذا الإعلان جاء بلا تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي فهو باطل".