مرض التهاب السحايا، يهدد الأطفال وكبار السن وهذه أهم أعراضه

مرض التهاب السحايا، التهاب السحايا من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان لأنه يصيب الأغشية الحساسة التي تغطي النخاع الشوكي والدماغ.

والتهاب السحايا هو عدوى نادرة، وله أنواع عديدة منها التهاب جرثومي وبكتيري وطفيلي وغيرها من الأنواع التي نستعرضها في التقرير التالي:

التهاب السحايا الجرثومي

في كثير من الحالات يبدأ التهاب السحايا الجرثومي عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم من الجيوب الأنفية أو الأذنين أو الحلق وتنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى العقل كما يمكن أن تنتشر البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا عندما يسعل الأشخاص المصابون أو يعطسون وذلك وفقا لموقع WebMD.



Advertisements

التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي يعتبر أكثر شيوعًا من البكتيري وأقل خطورة منه، كما يمكن لعدد من الفيروسات أن تسبب المرض بما في ذلك العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الإسهال .



التهاب السحايا، فيتو



التهاب السحايا الفطري

التهاب السحايا الفطري أقل شيوعا من الأشكال البكتيرية أو الفيروسية ونادرا ما يحصل عليه الأشخاص الأصحاء ومن الممكن أن يصابوا بالتهاب السحايا الفطري من يعانون من مشكلة في جهاز المناعة والمصابين بمرض الإيدز.

التهاب السحايا غير المعدي

عادة يحدث التهاب السحايا الغير معدي بسبب أمراض الذئبة أو السرطان أو إذا تعرض الشخص إلى إصابة في الرأس أو جراحة في الدماغ.

التهاب السحايا، فيتو

التهاب السحايا المزمن

التهاب السحايا المزمن له أعراض مشابهة لأعراض التهاب السحايا الحاد لكنه يتطور خلال أسبوعين وينتج عن عدوى الفطريات أو المتفطرات التي تسبب مرض السل وتدخل هذه الكائنات الحية إلى الأنسجة والسوائل المحيطة بالدماغ لتسبب التهاب السحايا.

أعراض التهاب السحايا

يمكن أن تظهر أعراض التهاب السحايا في غضون ساعات أو أيام ويشعر المريض المصاب بصداع شديد وخدر في الوجه وحساسية للضوء بالإضافة إلى الحمى وتصلب الرقبة بحيث لا يقدر المريض على خفض ذقنه إلى صدره ومن ضمن الأعراض أيضا اضطراب المعدة والقيء صعوبة في التركيز قلة الشهية والعطش.

أعراض التهاب السحايا لدى الرضع

وفي حالة إذا أصاب التهاب السحايا الأطفال الرضع ترتفع لديهم درجات الحرارة مع بكائهم المستمر والذي يزيد عندما يتم حمل الطفل وقد يبدو الطفل شديد النعاس أو خمول ومن ضمن أعراض مرض السحايا لدى الرضع انتفاخ في منطقة الرخوة أعلى رأس الطفل وتصلب رقبته أو الجسم.



الفئات التي يشكل التهاب السحايا خطورة عليهم

يشكل التهاب السحايا خطرًا أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل تلف أو فقدان الطحال أو اضطرابات في جهاز المناعة.