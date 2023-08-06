شهيد لقمة العيش بالدقهلية، تفاصيل مقتل طفل قرية ديمشلت على يد عاطل، والأهالي يطالبون بالقصاص (فيديو)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “شهيد لقمة العيش في الدقهلية”، تفاصيل إنهاء عاطل لحياة طفل قرية ديمشلت، والأهالي يطالبون بالقصاص".

والتقت “فيتو” بأسرة شهيد لقمة العيش “إبراهيم” ابن الـ 13 عاما، وانهمرت والدته بالبكاء، منددة بالخسة والغدر والندالة من المتهم الذي استدرج ابنها وأودى بحياته من أجل قطعة حديد لم ينتفع بها.

وطالبت الأم المكلومة بالعدالة الناجزة والقصاص العادل من المتهم، وتنفيذ الحكم علانية وعلى مرأى، ومسمع من الجميع كي يكون عبرة لغيره.

Advertisements

وقال محمد عبد اللطيف محامي أسرة الطفل شهيد لقمة العيش: إن المتهم ألقي القبض عليه عقب ارتكابه للجريمة بساعات بعد تتبع موبايل المجني عليه وكاميرات المراقبة.

قضية قتل عمد مقترن بجناية

وقال محامي شهيد لقمة العيش: إن القضية قتل عمد مقترن بجناية تمثلت في سرقة التوك توك، وعقوبتها وفقا للقانون تصل للإعدام شنقا.

وكشف المحامي أن محكمة استئناف المنصورة حددت جلسة 14 أغسطس الحالي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في الزراعات بنطاق مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وسرقة توك توك يستقله، وذلك لرغبته في سرقته والتخلص من ديونه.



وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم إ. ا."، وشهرته "أبو نعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم بقرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديدة" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال"

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتولا وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في أبريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله، ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركه وفر هاربًا.



البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه وأسباب تغيبه.



العثور على جثة الطفل المتغيب

وفي وقت لاحق عثر على التوك توك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد أن التوك التوك ملكه وكان فى حوزة ابنه أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلومترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد وقرية ميت فارس).



جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "إبراهيم إ."، وشهرته "أبو نعمة" عاطل، ومقيم بذات القرية.



اعترف بارتكابه الواقعة

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك، وطلب منه توصيله الى أحد الأماكن النائية، وقام بالتعدي عليه بالضرب، والتخلص منه وإلقائه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.



وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، انه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك، إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.