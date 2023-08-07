حساسية الطعام عند الأطفال، أهم الأعراض و8 أطعمة يجب الحذر منها

حساسية الطعام، قد تلاحظ الأم ظهور علامات حساسية لدى طفلها عندما تبدأ في أطعمة أول وجبة غذائية له وتتنوع الوجبات الغذائية التي من الممكن أن تتسبب في رد فعل تحسسي لدى الطفل.

وفي التقرير التالي تستعرض “فيتو” أهم النصائح لتفادي حدوث حساسية الطعام لدى الأطفال:

الحساسية عند الأطفال، فيتو

من المهم عندما يبدأ الطفل في تناول أول وجبة غذائية له أن يتم إدخال الأطعمة الجديدة له تدريجيًا لمراقبة هل تسببت الوجبة التي تناولها في في الإصابة برد فعل تحسسي منها وذلك وفقا لموقع Web MD.

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وإذا تناول الطفل أطعمة جديدة مختلفة وظهرت لديه حساسية، يكون هناك صعوبة في ربط الحساسية تجاه طعام جديد معين وفي كل مرة يتم فيها تقديم طعامًا جديدًا يجب أن تنتظر الأم أو الأب من ثلاثة إلى خمسة أيام قبل إضافة عنصر جديد آخر إلى قائمة الطعام.

ثمانية أطعمة تتسبب في زيادة فرص الحساسية عند الأطفال

من المعروف أن الأطعمة والمجموعات الغذائية الثمانية التالية من المحتمل أن تسبب مشاكل مع تفاعلات الحساسية بنسبة تصل إلى 90٪:

المكسرات مثل اللوز أو الجوز

الفول السوداني

البيض

الحليب البقري

السمك

المحار

الصويا

القمح



أعراض حساسية الطعام عند الأطفال

تظهر أعراض حساسية الطعام عادةً بعد وقت قصير جدًا من تناول الطعام في غضون بضع دقائق أو ساعتين وتتنوع الأعراض ما بين احمرار الجلد أو الطفح الجلدي انتفاخ الوجه أو اللسان أو الشفاه بالإضافة إلى القيء والإسهال والسعال وصعوبة في التنفس وقد يفقد الطفل وعيه.

حساسية الطعام عند الأطفال، فيتو

أعراض حساسية الطعام الشديدة

من الممكن أن تكون ردود الفعل التحسسية الشديدة قاتلة بسرعة كبيرة إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس أو يعاني من تورم في الوجه أو الشفتين، أو يعاني من قيء شديد أو إسهال بعد الأكل فيجب أن يأخذ إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية اللازمة له.

هل تزول حساسية الأطعمة عند الأطفال؟

تزول بعض أنواع الحساسية بمرور الوقت وغالبًا ما تختفي حساسية البيض والحليب مع تقدم الأطفال في السن لكن الحساسية تجاه الفول السوداني والجوز والمحار قد تستمر ومع ذلك تُظهر الأبحاث أنه في حالة الحساسية من الفول السوداني، فإن قطرات العلاج المناعي للفول السوداني التي تُعطى تحت اللسان آمنة وفعالة كعلاج لحساسية الفول السوداني حتى في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة.

الوقاية من حساسية الطعام عند الأطفال

إن إرضاع الطفل رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر هي أفضل طريقة للوقاية من حساسية الحليب حيث أن الرضاعة الطبيعية تحتوي على نسبة أعلى من التغذية وعندما تبدأ الأم بإدخال الحليب كامل الدسم يجب أن تفعل ذلك تحت إشراف الطبيب.