التقرير الطبي لشاب عثر على جثته طافية بالنيل في منشأة القناطر

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على جثة شاب في العقد الثالث من عمره عثر عليها طافية على سطح النيل في منشأة القناطر، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق.

وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

جثة طافية بنيل منشأة القناطر

وكان مركز شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق من نهر النيل منشأة القناطر.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب فى أكتوبر

وعلي جانب آخر، تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي للتعرف على أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت المناظرة الأولية للجثة أن المتوفى مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بشارع السنترال بالحى السادس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.