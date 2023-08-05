اختراق جديد ضرب شبكة مستشفيات أمريكية عقب تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدماتها الأساسية، التي شملت خدمات الطوارئ.

هاكر يخترق شبكة مستشفيات أمريكية



واستعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت.

ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.

وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها (المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".

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وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الشهر الماضي، عن فتح تحقيق يتعلق بعملية اختراق سيبراني للوزارة.



عملية اختراق وكالات حكومية أمريكية من قبل قراصنة صينيين

وفي وقت سابق أعلنت شركة مايكروسوفت للتقنية أن عددا من المتسللين مقيمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لنحو 25 منظمة حكومية أمريكية.

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن شركة مايكروسوفت أبلغت وزارة التجارة الأمريكية بالهجوم.وذكرت تقارير أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، كانت من بين الأفراد المتضررين من هذا الاختراق.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية لبي بي سي: "أخطرت مايكروسوفت الوزارة بحدوث اختراق لنظام مايكروسوفت أوفيس 365، واتخذت الوزارة إجراءات فورية للرد".

وقالت مايكروسوفت إن مجموعة القرصنة التي تتخذ من الصين مقرا لها - والتي تشير إليها باسم Storm-0558 قد وصلت إلى حسابات البريد الإلكتروني عن طريق تزوير رموز المصادقة الرقمية المطلوبة من قبل النظام، وهي جزء من معلومات مستخدمة للتحقق من هوية المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر مايو الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت ووكالات تجسس غربية إن متسللين صينيين استخدموا برامج ضارة خفية، لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في القواعد العسكرية في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ.



اختراق إيميل السفير الأمريكي في الصين

يذكر أنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية ومواني وقواعد جوية في جزيرة غوام، وتعتبر هذه المنشآت حاسمة لأي رد غربي على صراع محتمل في آسيا.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية، تمكنوا من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، وفقًا لما ذكرت مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد أن مئات الآلاف من رسائل البريد الحكومية الأمريكية تم الوصول إليها في هذا الاختراق الذي شنّه قراصنة صينيون.

