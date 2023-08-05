الصحة: الرئيس السيسي وجه بتكثيف حملة 100 يوم صحة في القرى الأكثر احتياجا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن حملة ١٠٠ يوم صحة هي تكثيف لجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان.

تستهدف الحملة 105 ملايين مواطن مصري

أوضح أنه تستهدف الحملة 105 مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى الضيوف المقيمين على الأراضي المصرية وعددهم يقرب من 9 ملايين مواطن.

أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف العمل بشكل أكبر في القرى الأكثر احتياجا مشيرا إلى أنه خلال 40 يوما من الحملة بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 15 مليونا و72 ألف خدمة.

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أشار إلى أنه خلال فعاليات الحملة، تقوم الفرق الطبية بالمرور على المحافظات بهدف القضاء على قوائم الانتظار غير المبررة مؤكدا أن هناك صفر انتظار لحالات القلب سواء القلب المفتـوح أو دعامات القلب الدوائية في شمال سيناء، وبدأنا في الأيام القليلة الماضية في محافظة قنا وتأتي باقي آلمحافظات تباعا.

وأكد أن خدمات الحملة تقدم من خلال القوافل أو الأماكن المتنقلة والثابتة في المولات ومحطات المترو والقرى كما يتم الكشف عن الأمراض غير السارية (الضغط - السمنة - السكر)، وتقديم المشورة النفسية، وخدمات الصحة الإنجابية للمتزوجين والمقبلين على الزواج.

تقديم خدمات التطعيم للأطفال

أشار إلى تقديم خدمات التطعيم للأطفال، ويتم العمل على رفع معدلاتها حيث بلغت

أكثر من 95%، وتستهدف الوصول لـ 100%.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تلقى تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدرة النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.

وقال «عبدالغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة.

وتابع «عبدالغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.