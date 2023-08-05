فوز "حشيش" برئاسة شعبة الهندسة المدنية بالتزكية

أجرى مجلس شعبة الهندسة المدنية اليوم السبت 5 أغسطس 2023 جلسة إجرائية لانتخاب رئيس الشعبة، بحضور هشام سعودي- وكيل النقابة، وذلك على خلفية تقدم المهندس الاستشاري "نيّر حمدي" باستقالته من الشعبة، حيث لم يتقدم لشغل المنصب سوى المهندس "أحمد حشيش" والذي تم انتخابه بالتزكية.

في كلمته قدم الدكتور "هشام سعودي" التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المدنية، مؤكدًا أن جموع المهندسين ينتظرون من الجميع بذل كل ما في طاقتهم لدفع النقابة للأمام، مشددًا على أن أعضاء هيئة المكتب وعلى رأسهم نقيب المهندسين يتابعون عن كثب كل الملفات التي يتم دراستها في كافة الشعب الهندسية بالنقابة ولا يألون جهدًا في تذليل أي عقبة تواجه أيًا منها.

Advertisements

بدوره شدد المهندس "أحمد حشيش" رئيس شعبة الهندسة المدنية على أن الوقت ليس في صالح أحد وأن كل أعضاء مجلس الشعبة على قلب رجل واحد للانتهاء من كافة الملفات التي تتبناها الشعبة في أسرع وقت ممكن.