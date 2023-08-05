الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فوز "حشيش" برئاسة شعبة الهندسة المدنية بالتزكية

مجلس شعبة الهندسة
مجلس شعبة الهندسة المدنية, فيتو

أجرى مجلس شعبة الهندسة المدنية اليوم السبت 5 أغسطس 2023 جلسة إجرائية لانتخاب رئيس الشعبة، بحضور هشام سعودي- وكيل النقابة، وذلك على خلفية تقدم المهندس الاستشاري "نيّر حمدي" باستقالته من الشعبة، حيث لم يتقدم لشغل المنصب سوى المهندس "أحمد حشيش" والذي تم انتخابه بالتزكية.

في كلمته قدم الدكتور "هشام سعودي" التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المدنية، مؤكدًا أن جموع المهندسين ينتظرون من الجميع بذل كل ما في طاقتهم لدفع النقابة للأمام، مشددًا على أن أعضاء هيئة المكتب وعلى رأسهم نقيب المهندسين يتابعون عن كثب كل الملفات التي يتم دراستها في كافة الشعب الهندسية بالنقابة ولا يألون جهدًا في تذليل أي عقبة تواجه أيًا منها.

Advertisements

بدوره شدد المهندس "أحمد حشيش" رئيس شعبة الهندسة المدنية على أن الوقت ليس في صالح أحد وأن كل أعضاء مجلس الشعبة على قلب رجل واحد للانتهاء من كافة الملفات التي تتبناها الشعبة في أسرع وقت ممكن.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شعبة الهندسة المدنية المهندس احمد حشيش الدكتور هشام سعودى اعضاء مجلس الشعب الهندسة المدنية نقيب المهندسين

مواد متعلقة

نقيب المهندسين: لن يتم قيد خريجي المعاهد إلا بعد شهادة الجودة

نقيب المهندسين يلتقي سويلم لبحث ملف المقرات المُقامة على أراضي وزارة الري

نقيب المهندسين يسلم شهادات اجتياز أول دورة Basic PLC ضمن دبلومة دورات سيمنس

نقيب المهندسين يتفقد المجمع الصناعي بكفر ربيع في المنوفية لبحث سبل تطويره

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

المؤشر العالمي للذهب مباشر، سعر جرام المعدن الأصفر مساء السبت بالأسواق 5-8-2023

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

موعد مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية