بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

ثعبان سام، كشف الدكتور خالد عياد أستاذ مركز البحوث الزراعية، حقيقة الفيديو المتداول على السوشيال ميديا والذي يرصد ظهور أصغر ثعبان سام داخل الفلفل الأخضر.

ظهور أصغر ثعبان سام دخل فلفل

ونفى "عياد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، صحة الفيديو المتداول موضحًا أن الهدف من فيديو أصغر ثعبان سام داخل الفلفل الأخضر هو التريند.

وقال: "أمر مضحك للغاية ودولة أوروبية عملته من باب الشهرة ونشر الجهل بين الناس".



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مفاجأة عن سم الثعبان

وأوضح: "مفيش ثعبان سام يدخل داخل أي نبات، لو الثعبان السام بخ سمه علي أكل وأكله الإنسان مش هيحصل تسمم للإنسان لأن سم الثعبان لازم يتحقن في الدم علشان يحدث ضرر وتسمم".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر أصغر ثعبان سام في العالم تم العثور عليه داخل حبة فلفل أخضر.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين شخصًا يستخرج شعرة بيضاء شبيهة بالخيوط من داخل حبة فلفل أخضر، قيل إنها ثعبان سام صغير.

