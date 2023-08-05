الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة 11 شخصا في انفجار أنبوبة بوتاجاز بمساكن الشباب غرب الإسكندرية (صور)

انفجار أنبوبة بوتاجاز
انفجار أنبوبة بوتاجاز بالإسكندرية،فيتو

أصيب 11 شخصا من قاطني أحد البلوكات السكنية بمنطقة الكيلو 26 غرب الإسكندرية بينهم نساء وأطفال، بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة في الدور الثالث العلوي بالبلوك رقم 1 بمساكن الشباب الكيلو 26.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغا، يفيد بوجود حريق بمساكن الكيلو (26) بجوار مسجد الفتح، انتقل مسئولي المحافظة بصحبه سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وقوة أمنية وحي العجمي.

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وتبين انفجار أنبوبة بوتاجاز  بشقة  بالدور الثالث مدخل رقم (1) بلوك رقم  (26) باسكان الشباب  مما ادي الي اندلاع حريق هائل وتأثر الشقق المجاورة بهذا الحريق.

 

قامت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بالسيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي أدوار العمارة.


  ونتج عن جراء الانفجار والحريق  (11) مصابين بينهم سيدات واطفال وتم نقل (9)  لمستشفي راس التين بالاسعاف وعدد (2) مصاب  تم نقلهم بسيارة  لمستشفى خاصة.


وقام مهندسي الحي العجمي بمعاينة العقار وتبين  تأثر الشقة الكائن به الحادث وحوائط الشقة من الخارج كما احترقت من الداخل وتلفت كافة المنقولات وتأثر الشقق المجاورة والعقار،  وجري  استدعاء لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للمعاينة واخلاء العقار دون المنقولات. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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