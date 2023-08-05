الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سعد لمجرد يشيد بتعاونه مع أمير محروس في أغنية نور الصبح

سعد لمجرد
سعد لمجرد

عبر المطرب المغربي سعد لمجرد عن سعادته بالتعاون مع المنتج هاني محروس من خلال أغنية نور الصبح، التي من المفترض أن تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلق سعد لمجرد عن تعاونه حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك تدوينة قال فيها: "أحلى تعامل مع أخي وحبيبي الغالي هاني محروس، فعلا فزت بصداقة انسان رائع، يستاهل كل حاجة حلوة فالدنيا. من كل  قلبي اتمنى من رب العالمين ان تنال"نور الصبح" اعجابكم  كلمات: سارة سعيد والحان: محمد النادي ، وتوزيع عشيري: جلال الحمداوي ".

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[[system-code:ad:autoads]                            ومن جانبه شارك هاني محروس مقطعًا من الأغنية مع جمهوره عبر انستجرام، معقبًا: أولى أغاني أخويا وحبيبي سعد لمجرد مع شركتي، استنوا أغنية نور الصبح، يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس الجاري.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد تجاوز فترة حبسه في أحد السجون الفرنسية وطرح أغنية جديدة تحمل اسم "إيش أخبارك".

ونشر سعد لمجرد الفيديو كليب الخاص بأغنيته عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" محققة عدد مشاهدات قاربت الـ10 ملايين.

ورغم ما عاناه النجم المغربي، فإن أغنيته تسيدت قائمة الأعمال الغنائية عبر موقع "يوتيوب"، وهو ما احتفى به سعد لمجرد  عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وشارك "لمجرد" جزءًا من الفيديو كليب، وعلق عليه بالقول: "فرحان نشارككم هذا العمل الذي صور في بلدي الحبيب المغرب.. أشكر كل من شارك فردًا فردًا على وقتكم واحترافيتكم واحترامكم من خلال إنجاز هذا العمل"

وأضاف: "جمهوري القوي الوفي الصامد ما عمري نسيتكم.. والله لا يحرمنا من بعضنا. وفي مسك الختام أود أن أنهي كلمتي بأجمل العبارات وأحبها لقلبي (الله يبارك في عمر سيدي).. هذا العمل نهديه ليكم نعم سيدي".

أغنية "أش الأخبار" هي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس ماستر صديق سعد لمجرد المقرب جلال الحمداوي، وقد سجلها على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال سعد لمجرد

وتعد أغنية "إيش أخبارك" أول عمل للمغني المغربي بعد خروجه من السجن في فرنسا، حيث نجح باستئناف الحكم الصادر في حقه، والذي يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات، على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية تدعى لورا بوريل، العام 2016.

 

وتأتي هذه الأغنية، بعد إطلاق سعد أغنية "الحلق" باللهجة المصرية عام 2022، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وصورت على طريقة الفيديو كليب.

 

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سعد لمجرد المنتج هاني محروس أغنية نور الصبح

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