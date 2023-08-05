تفاصيل أغنية سعد لمجرد الجديدة وموعد طرحها

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد ، لطرح أغنية جديدة بعنوان “نور الصبح” يوم الاربعاء المقبل علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب ليجدد نشاطه الفني.

تفاصيل أغنية سعد لمجرد الجديدة

أغنية سعد لمجرد الجديدة من كلمات سارة سعيد ومن ألحان محمد النادي و توزيع موسيقي جلال الحمداوي.

ومن ناحية أخرى، حققت أغنية سعد لمجرد الجديدة “قولي متى”والتي جمعته بالفنانة الهندية شريا جوشال، نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية سعد لمجرد الجديدة قولي متي من كلمات محمد المغربي ومن الحان مهدي مزيوني.

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وكان الفنان المغربي سعد لمجرد تجاوز فترة حبسه في أحد السجون الفرنسية وطرح أغنية جديدة تحمل اسم "إيش أخبارك".

ونشر سعد لمجرد الفيديو كليب الخاص بأغنيته عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" محققة عدد مشاهدات قاربت الـ10 ملايين.

ورغم ما عاناه النجم المغربي، فإن أغنيته تسيدت قائمة الأعمال الغنائية عبر موقع "يوتيوب"، وهو ما احتفى به سعد لمجرد عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وشارك "لمجرد" جزءًا من الفيديو كليب، وعلق عليه بالقول: "فرحان نشارككم هذا العمل الذي صور في بلدي الحبيب المغرب.. أشكر كل من شارك فردًا فردًا على وقتكم واحترافيتكم واحترامكم من خلال إنجاز هذا العمل"

وأضاف: "جمهوري القوي الوفي الصامد ما عمري نسيتكم.. والله لا يحرمنا من بعضنا. وفي مسك الختام أود أن أنهي كلمتي بأجمل العبارات وأحبها لقلبي (الله يبارك في عمر سيدي).. هذا العمل نهديه ليكم نعم سيدي".

أغنية "أش الأخبار" هي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس ماستر صديق سعد لمجرد المقرب جلال الحمداوي، وقد سجلها على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال سعد لمجرد

وتعد أغنية "إيش أخبارك" أول عمل للمغني المغربي بعد خروجه من السجن في فرنسا، حيث نجح باستئناف الحكم الصادر في حقه، والذي يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات، على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية تدعى لورا بوريل، العام 2016.

وتأتي هذه الأغنية، بعد إطلاق سعد أغنية "الحلق" باللهجة المصرية عام 2022، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وصورت على طريقة الفيديو كليب.