الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

متوسط أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب خلال شهرين

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن متوسط أسعار الذهب خلال شهرى يوليو ويونيو الماضيين داخل الأسواق المحلية.

 

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يونيو 2023

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2600 جنيه.  

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيهًا.

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1850 جنيهًا. 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1521 جنيهًا.

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يونيو 2023

 

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يوليو 2023

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2474 جنيهًا.  

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيهًا.

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1865 جنيهًا. 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1447 جنيهًا.

متوسط اسعار الذهب خلال شهر يوليو 2023

 

اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

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رفع أسعار الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. 

كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. 

وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. 

ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. 

وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

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