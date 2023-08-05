الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (574) من «فيتو» وأبرز عناوينه:التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (574) من جريدة فيتو

التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

بالأرقام.. أجر  عمرو دياب فى الحفلات والإعلانات والأفراح

ضرائب «معيط» !

10 % لمشاهدة عروض السيرك و«الحواة».. و5 % لدخول السينما والمسرح.. وتحصيل 30 % من قيمة المأكولات والمشروبات فى المطاعم

قرارات وزير المالية تهدد قطاع السياحة بعد تعافيه

موسم كارثى ينتظر الكرة المصرية!

حقيقة حل مجلسى النواب والشيوخ بعد الانتخابات الرئاسية

أسرار حرب النفوذ بين أمريكا والصين  فى الشرق الأوسط

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خالد داغر  رئيس دار الأوبرا:

الهوية الموسيقية مهددة بالضياع بسبب السوشيال ميديا

انقطاع الكهرباء ضربة جديدة لاقتصاد مصر

صفقة البريكس

تحرير أفريقيا من الفقر والأزمات فى يد روسيا

تنسيق الجامعات 2023 عمرو دياب معيط ضرائب وزير المالية السياحة الكرة المصرية مجلسي النواب الانتخابات الرئاسية أمريكا الشرق الأوسط أمريكا والصين خالد داغر رئيس دار الاوبرا السوشيال ميديا انقطاع الكهرباء صفقة البريكس

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