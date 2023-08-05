العدد (574) من «فيتو» وأبرز عناوينه:التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023
التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023
بالأرقام.. أجر عمرو دياب فى الحفلات والإعلانات والأفراح
ضرائب «معيط» !
10 % لمشاهدة عروض السيرك و«الحواة».. و5 % لدخول السينما والمسرح.. وتحصيل 30 % من قيمة المأكولات والمشروبات فى المطاعم
قرارات وزير المالية تهدد قطاع السياحة بعد تعافيه
موسم كارثى ينتظر الكرة المصرية!
حقيقة حل مجلسى النواب والشيوخ بعد الانتخابات الرئاسية
أسرار حرب النفوذ بين أمريكا والصين فى الشرق الأوسط
Advertisements
خالد داغر رئيس دار الأوبرا:
الهوية الموسيقية مهددة بالضياع بسبب السوشيال ميديا
انقطاع الكهرباء ضربة جديدة لاقتصاد مصر
صفقة البريكس
تحرير أفريقيا من الفقر والأزمات فى يد روسيا