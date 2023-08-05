الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تستعد للتحول الإلكتروني الكامل بالتعاون مع الاتصالات

وزيرا الأوقاف والاتصالات،
وزيرا الأوقاف والاتصالات، فيتو

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت 5 أغسطس 2023م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور اللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين ما زال مستمرًا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هي الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي في وزارة الأوقاف، مشددًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي في جميع مجالات عمل الوزارة.

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وفي كلمته قدم الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر  للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف معبرًا عن سعادته بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، وأن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، وأن الفائدة التي تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة المصرية من جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمي بالأوقاف.

حضر اللقاء محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات للإعلام، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، والمهندسة راندا صلاح رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والأستاذة رنا حته معاون وزير الاتصالات، والدكتور المعتز بالله أحمد طه المشرف علي قطاع مكتب وزير الاتصالات، والدكتور هشام الديب رئيس محور التراث الرقمي، والمهندسة رحاب فج النور مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.

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وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وزارتي الأوقاف والاتصالات

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