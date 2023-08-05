الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: 182 مشاركا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

مبادرة المشروعات
مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، ڤيتو

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ ١٨٢ مشروعًا مستوفيًا للشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وأوضح السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًّا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

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جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة:
Www.sgg.eg

لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم:  ٠٩٢٢٩٢٠٧٣٥

 

الفئات المستهدفة للمشروعات

تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية:

على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته

01.فئة المشروعات كبيرة الحجم

02.فئة المشروعات المتوسطة

03.فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)

04.فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

05.المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة

06.المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

 

مفهوم المشروعات

المشروعات الكبيرة التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع او راس مال المستثمر 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنية ولا يتجاوز 200 مليون جنية او كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنية ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو راس مال المستثمر خمسين ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)

الشركات الناشئة وتسمي في القانون بمشروعات ريادة الاعمال او المشروع حديث التأسيس: المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها حسب الأحوال والتي تضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، أو المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه او تسجيله او مزاولة نشاطه اكتر من سنتين (قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

 

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التنمية المستدامة التغيرات المناخية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المتوسطة والصغيرة مشروعات الخضراء

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