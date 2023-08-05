الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية، استقرار المعدن الأصفر

سعر جرام الذهب في
سعر جرام الذهب في السعودية، فيتو

أسعار الذهب اليوم في السعودية، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم، وسجل سعر عيار 24 نحو 234 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 214 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 205 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 175 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1641 ريالًا سعوديًّا.

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات  البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

 

وأضاف المجلس، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

 

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

 

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