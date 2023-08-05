الغرف التجارية تكشف أسعار ألعاب البحر الشاطئية وحجم الطلب عليها

أسعار ألعاب البحر، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الإقبال على شراء ألعاب البحر المختلفة خلال الموسم الجاري متوسط بسبب زيادة الأسعار.

وأوضح نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أن الطلب تراجع بسبب زيادة العاب البحر الموسم الصيفي الحالي بالمقارنة الى السنوات السابقة.

ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية إلى ضرورة السماح بتيسيرات للمستوردين خاصة صغار الَلمستوردين والذين يبلغون نحو ١٠٠ ألف مستورد حتى يكون هناك زيادة في المعروض للسلع من الأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

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اسعار العاب البحر الشاطئية للاطفال

كرة شاطئية بلاستيك نفخ بسعر 105 جنيهات

عوامة اطفال - بطة بسعر 110 جنيهات

قارب مع أدوات الشاطئ للأطفال بسعر 75 جنيها

مجموعة العاب بحر بلاستيكية لبناء قلعة رملية، يتضمن سيارة وقالبين مختلفين و3 مجارف بسعر 100 جنيه

ذروة فصل الصيف

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة علي مدار شهر أغسطس الجاري.



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة "الأولى": أغسطس ذروة فصل الصيف بسبب ارتفاع الرطوبة التي تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة.



ونصحت "غانم" بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتجنب الإصابة بضربات الشمس لا سيما مع تسجيل الحرارة أعلى درجاتها.

